"Me harán una recirugía en el cerebro para combatir las huellas de la metástasis del cáncer"

¡Hola lectores y lectoras del 20 Minutos! Vuelvo a escribiros con las últimas novedades.

El equipo de oncólogos/as del Hospital Ramón y Cajal ya ha tomado una decisión después de ver mis últimos resultados del TAC y de la resonancia. Finalmente, me van a hacer una radiocirugía en el cerebro para combatir dos lesiones que han quedado en consecuencia de la metástasis que tuve en noviembre y diciembre. Como efecto secundario muy frecuente, es posible que tenga durante unos días cansancio, dolor de cabeza, náuseas y/o vómitos. Os iré contando qué voy sintiendo y cuándo me lo van a poder hacer, lo más probable es que sea en pocos días, ya que el 18 de junio me voy a Georgia a competir en la Copa del Mundo.

He decidido que quiero ayudar, acompañar y motivar a pacientes con cáncer, hay un programa en el Hospital Ramón y Cajal para ello y tengo tanta ilusión… Me informaré de en qué cosas puedo ayudar y os iré informando. Ayudar a los demás es una de las cosas que más me apasiona.

El 11 de mayo compito en el Campeonato de España, ¿lograré levantar 80 kilos? Me siento muy motivada, espero conseguirlo. Ojalá pudiéramos ver el futuro, pero como no podemos, tendremos que ser pacientes para saber qué nuevas aventuras viviremos en los próximos días.

¡Gracias una vez más por acompañarme!