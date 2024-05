Ilia Topuria reta a Max Holloway tras una intensa discusión en redes: "Trae mi cinturón y tu almohada"

Tras proclamarse campeón de peso pluma de UFC después de vencer a Volkanovski, a Ilia Topuria le han salido muchos nuevos retadores. Este miércoles, el hispano-georgiano se ha enzarzado en redes sociales con Max Holloway, un posible rival en el futuro.

Topuria ha publicado un contundente mensaje en X (antes Twitter) en el que desmiente las declaraciones de Joe Rogan en las que alegaba que este habría rechazado pelear en Perth en agosto con Volkanovski.

"Nunca rechacé la revancha con Volkanovski porque UFC nunca me ofreció esta pelea. Como he dicho muchas veces antes, seré el primero en noquear a Holloway", comenzaba diciendo el luchador en su mensaje.

Asimismo, en el mismo post, Topuria retaba a Holloway a una pelea: "Hagamos esto simple: ¿Quieres pelear? Si la respuesta es sí, no hay nada más que discutir. Trae mi cinturón y tu almohada".

No obstante, Max no tardó en contestar a Ilia a través de la misma red social: "Hermano, tú eres el que hace esto difícil. Enough ya jajaja. Te "traeré el cinturón" The Bitching Mother Fcker. Ahora lo único que estás haciendo es juntar palabras. Estás en espiral".

Cabe esperar a ver si Topuria responde a estar declaraciones, aunque lo cierto es que el luchador continúa buscando rival para defender el título.