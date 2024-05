El motivo por el que Carlos Alcaraz cree que perdió ante Rublev: "He estado más débil mentalmente de lo normal"

Carlos Alcaraz perdió este miércoles ante un Andrey Rublev que firmó un partido espectacular en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. El murciano llegó al encuentro tras haber sufrido ante Struff y con aún molestias en el antebrazo, algo que señaló como el posible motivo de haber perdido ante el ruso.

"Ha sido un día difícil para mí. El partido tan largo e intenso ante Struff me pasó factura porque hacía tiempo que no competía a ese nivel, y hoy amanecí con agujetas en todo el cuerpo y el antebrazo ahí ahí", comenzó diciendo el tenista después del encuentro.

Asimismo, el actual vigente campeón del Masters 1000 de Madrid confesó que no había estado suficientemente concentrado: "También estoy resfriado, pero lo principal es que he estado mucho más débil mentalmente de lo normal. Me puse muy quejica por no aprovechar las oportunidades".

"Me molesta mucho ver que cometo errores tontos cuando dispongo de opciones para hacer break, por ejemplo, ya que ante este tipo de jugadores tienes que aprovechar las pocas posibilidades que te den. Debo ser más fuerte en este sentido en próximas citas", continuó alegando el murciano.

Alcaraz también señaló el alto nivel con el que había jugado el ruso el partido: "Jugó realmente bien, su servicio fue increíble y me dio pocas oportunidades, que yo no pude aprovechar. Ahí estuvo la clave del encuentro; califico su actuación de sobresaliente porque me fue imposible llevarlo al límite con mis golpes".

Por último, habló de sus molestias en el antebrazo y cómo ha afrontado el torneo con dichas sensaciones: "Tengo un camino por recorrer todavía. En Madrid estaba pensando constantemente en si sentía algo extraño cada vez que pegaba una derecha, así que necesito trabajar duro los próximos días si quiero ir a Roma habiéndome quitado eso de la cabeza y pudiendo golpear de forma normal con mi drive. Me voy con buenas sensaciones, pero debo seguir mejorando. Creo que estaré bien para jugar en Roma".