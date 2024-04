El gran temor del Bayern ante el Real Madrid: "Todo parece que está bajo control, pero avanzas cinco segundos y..."

El Real Madrid - Bayern de Múnich es uno de los duelos más esperados esta temporada. Los madridistas se juegan ante los bávaros el pase a la final de la Champions después de derrotar al Manchester City, el gran favorito hasta entonces para levantar el título.

En el conjunto alemán saben de la capacidad que tiene el Real Madrid para sobreponerse a los golpes, tal y como ha dejado claro su propio entrenador, Thomas Tuchel, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Eintracht.

"Hemos visto al Real Madrid un par de veces con mis analistas. Si miras sus goles y ocasiones y rebobinas 10 segundos no los ves venir. No siempre ves venir sus goles. A veces sí porque son situaciones claras y ves el peligro, pero otras veces no los ves venir", ha afirmado.

El técnico del Bayern cree que "todo parece que está bajo control, que el Madrid está en inferioridad numérica, pero avanzas cinco segundos y ahí los ves de repente. Es la calidad individual más alta emparejada con una increíble capacidad para permutar posiciones y calidad individual para mantener el ritmo en los contraataques".

"La ejecución técnica de las contras se produce sin demoras. En el clásico iban perdiendo y respondieron rápidamente. El gol de la victoria no lo veías venir y respondieron de una forma espectacular. Parecía natural y eso es lo que los hace especiales. Cuando están en este torneo son extremadamente peligrosos y siempre consiguen pasar de ronda. Siempre ganan porque disfrutan de estas situaciones", ha sentenciado.