"Me parece una decisión correcta": Ancelotti se pronuncia sobre los cánticos del Bernabéu de 'Xavi quédate' y su continuidad en el Barça

La continuidad de Xavi Hernández al frente del FC Barcelona fue protagonista, como no podía ser de otra forma, de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al partido del Real Madrid ante la Real Sociedad.

"Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club y me parece una decisión correcta que se quede", contestó a la pregunta de qué le parecía que el de Terrassa siguiera en el banquillo azulgrana, en la que también se le recordaban los cánticos del Santiago Bernabéu el pasado domingo ("Xavi quédate") en los que se bromeaba sobre el técnico catalán.

Ancelotti también fue cuestionado por el cambio de opinión de Xavi. "Tenemos que respetar los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. Yo muchas veces he cambiado de opinión a lo largo de mi carrera. Cambiar de opinión es el éxito y está permitido", dijo el italiano.

Mucho más escueto fue el entrenador del Real Madrid cuando fue preguntado por las quejas de Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre el arbitraje del Clásico y la petición de repetición del partido si existe una imagen que demuestre que el gol fantasma de Lamine Yamal fue gol y el balón traspasó por completo la línea. "Es una opinión, no opino sobre opiniones", dijo el técnico italiano.

Por último, el italiano también adelantó un posible regreso de Courtois al equipo: "Courtois está bien, creo que estará disponible la próxima semana. Podría jugar contra el Cádiz".