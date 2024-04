Muniain rompe a llorar ante sus compañeros: "Espero haberos ayudado a entender un poco más el sentimiento Athletic"

Después de 15 años en el Athletic Club, Iker Muniain ha anunciado que se marcha del club a través de un emotivo mensaje. Tras ello, el futbolista ha tenido que vivir otro momento complicado, cuando se lo ha anunciado a sus compañeros de equipo en el entrenamiento de este miércoles.

En un vídeo compartido por el propio club rojiblanco se puede ver a Muniain diciendo a sus compañeros que no tenía previsto dejar el Athletic tan pronto, sino hacerlo más adelante y retirándose como 'león', pero que toma esta decisión porque considera que "es lo mejor" tanto para él como para el club.

"Creo que es la mejor decisión para mí y para el club. Como he reflejado muchas veces, lo que yo tenía pensado, lo que yo imaginaba en mi cabeza, era estar mucho tiempo aquí y retirarme aquí. Pero a veces la vida como el fútbol tiene unas circunstancias a las que debemos adaptarnos y es lo que estoy tratando hacer", comenzó diciendo.

Asimismo, continuó confesando que no le "está siendo para nada fácil" tomar esa "decisión porque conlleva muchas cosas, no solo en lo deportivo, sino también en la familia". En ese mismo momento, el futbolista no puede contenerse y rompe a llorar, necesitando una pequeña pausa antes de continuar.

"Hemos vivido cosas maravillosas, otras no tanto, pero las hemos afrontado siempre como hemos podido. Con unos llevo mucho tiempo, con otros menos, pero da igual, el sentimiento es el mismo. Lo único que deseo es que ojalá haya podido ayudaros a todos, aunque sea un poco, en lo humano y en lo profesional, a crecer. Con eso me conformo", aseguró.

Aunque también reparó en la importancia de: "Haberos ayudado a entender un poco más el sentimiento Athletic, lo que conlleva ponerse esta camiseta todos los fines de semana (se da palmadas en el pecho), cada vez que entrenamos. La responsabilidad, el compromiso de ser buen compañero, de respetar al rival, de saber ganar, de saber perder, de estar a la altura de un club tan grande como este".

En esa línea, Muniain ha pedido "una cosa" al resto de la plantilla: "que cuando yo no esté seáis capaces de seguir transmitiendo esto a los nuevos jugadores que vengan, a los nuevos empleados".

"Porque esto va de generación en generación. No solo fuera, cuando decimos de abuelos a padres, a hijos, sino que también en el vestuario a la gente hay que mandarle mensajes y ayudarle a entender todo lo que conlleva llevar este escudo aquí en el pecho".

"Os voy a querer siempre y aquí estoy para lo que sea. Ha sido un placer", cerró Muniain su discurso entre la ovación de la plantilla, que le dedicó unas palabras a De Marcos. Quien, como Muniain finaliza contrato y, si continúa, que aún debe decidirlo, sería el nuevo capitán.

Tras sus emotivas palabras, el capitán del club vasco ha terminado entre lágrimas y manteado por sus compañeros. Además de la plantilla, se encontraban junto a él, el director deportivo, Mikel González, y el cuerpo técnico encabezado por Ernesto Valverde.