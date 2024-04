Lorenzo reta a una pelea de boxeo a Pedrosa y este acepta: "La tentación de darte un par de hostias es bastante importante"

Han pasado cinco años desde que Jorge Lorenzo anunció su retirada de MotoGP para afrontar otros retos. El último desafío en el que se ha sumido el expiloto mallorquín es el boxeo, lo que ha aprovechado para retar a un viejo rival: Dani Pedrosa.

"Hace 15 años tuvimos nuestros más y nuestros menos, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora que está de moda esto de las veladas de famosos se me ha ocurrido un reto un poco loco: te reto aquí, en el Gran Price de Barcelona, a un combate a puerta cerrada", dice el balear, en un vídeo con los guantes puestos.

Su mensaje hacia el piloto probador de KTM, no queda ahí, pues el clip viene acompañado de un texto en el que insiste en el desafio: "Después de nuestras diferencias, tanto dentro como fuera de la pista, creo que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto y enfrentarnos en el ring. Dani Pedrosa, te reto, ¿aceptas?".

Lejos de declinar la propuesta, el tricampeón del mundo de Moto3 y Moto2 ha recogido el guante: "Hola Jorge, acabo de ver tu vídeo. Justo me pillas que voy a Jerez. Así de primeras, he pensado que es una idea bastante loca... pero también es verdad que ahora me encuentro en forma y no voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante. Así que, acepto tu reto: dime día y hora, y nos vemos en el ring".

La mala relación entre Pedrosa y Lorenzo se prolongó durante años, alcanzado incluso la etiqueta de "enemigos", lo que llevó al rey Juan Carlos I a agarrarles las manos buscando que se saludaran en el podio del Gran Premio de España en Jerez.

De momento, no hay fecha para el cara a cara de ambos pilotos sobre el cuadrilátero, aunque el balear ha avanzado que tendrá lugar en Barcelona, a puerta cerrada, y que se retransmitirá a través de su canal de YouTube, Duralavita.