Paula Badosa, dolida tras caer en Madrid en primera ronda: "Cada semana hay una decepción, es muy difícil verme abajo"

La española Paula Badosa, eliminada en primera ronda del torneo de Madrid por su compatriota Jessica Bouzas (2-6, 6-3 y 6-3), se mostró muy decepcionada y apuntó que esta vez no podía culpar a su estado físico, sino a su nivel de juego.

"Ha sido un partido complicado, ella ha jugado muy bien y yo, obviamente, no", afirmó en conferencia de prensa. "Estoy decepcionada. Vengo de lo que vengo, pero esperaba más. Tampoco puedo pedir mucho", afirmó, afectada en los últimos meses por una lesión crónica de espalda.

"Hoy me ha afectado mi nivel de tenis. Físicamente es lo que hay, pero mi nivel de tenis ha sido muy bajo", dijo la ex número dos mundial, muy baja de ánimo.

"Siempre miro la parte positiva y no me queda otra que seguir entrenando y pensar en los siguientes torneos", añadió. Preguntada por si se estaba "desenamorando" del tenis, Badosa dijo que esa era la cuestión clave.

"Me gusta mucho el tenis, me encanta competir, pero no me gusta verme como estoy. Siempre he tenido expectativas muy altas, he vivido lo que es estar lo más arriba y ahora es muy difícil verme abajo", indicó.

"Cada semana hay una decepción, hoy por el nivel de tenis", dijo. "Me está costando levantarme. El nivel del tenis está, pero tengo que recuperarme bastante emocionalmente".