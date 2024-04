Rafa Nadal cuelga el cartel de 'no hay billetes' para su estreno en el Mutua Madrid Open: "El carisma que tiene no se puede aprender"

El regreso de Rafa Nadal a las pistas del Mutua Madrid Open ha desatado la locura en un sinfín de seguidores que no quieren perderse el estreno del tenista balear en el torneo madrileño. Si su estado físico 'no le juega una mala pasada' de última hora, el ganador de 22 'grandes' debutará en la capital de España durante este próximo jueves 25 de abril a las 16:00 horas frente jovencísimo Darwin Blanch, una de las mayores promesas del tenis mundial.

Gerard Tsobanian, CEO del Masters 1.000 de Madrid, aseguró en El Larguero de la Cadena SER que todas las localidades de la Manolo Santana (Pista Central del Mutua Madrid Open) están "vendidas" para el esperado regreso de Rafa Nadal.

"No solo es talento y saber jugar al tenis, es el carisma. Eso no se puede aprender. El carisma en una persona se tiene o no se tiene. Rafa lo tiene, como lo tenía Federer u otros jugadores. Es algo único y que se encuentra en el ADN de las personas", recalcó Gerard sobre Rafa, haciendo referencia a la locura por hacerse con una entrada para disfrutar del debut del mallorquín.

El plan sigue en marcha

El plan de Nadal para llegar a punto de cara al próximo Roland Garros sigue su curso. El manacorí, desde que aterrizó en Madrid durante el pasado lunes, ha entrenado a un ritmo considerable y sin problemas aparentes, por lo que todo hace indicar que su progresión con el paso de los días y entrenamientos va 'viento en popa'.

"El plan en Madrid sería seguir una progresión y dar un nuevo paso más a nivel de poder luchar contra mis rivales. En Roma espero un poco más y que en París (Roland Garros) sea lo que Dios quiera", aseguró Rafa tras caer en el Conde de Godó de Barcelona ante su posible rival en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, el australiano Álex de Miñaur.