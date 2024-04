Carlos Alcaraz 'pelea' contra Ilia Topuria en el Mutua Madrid Open

Ya ha comenzado el Mutua Madrid Open, el torneo de tenis por excelencia de la capital española. Tras las primeras rondas preliminares, algunos 'pesos pesados' del torneo se preparan de distintas formas para su debut. En el caso de Carlos Alcaraz, con un entrenamiento con Ilia Topuria.

El campeón mundial de peso pluma de la UFC ha compartido octágono con el número 3 del ranking ATP. Ambos deportistas han protagonizado un amistoso sparring, en el que Topuria mantuvo el centro del área de combate, completando un agarre y cargando con su 'rival' varios metros. El hispano-georgiano también enseñó a su compañero de entrenamiento cómo realizar correctamente un 'mataleón', una de las sumisiones más efectivas en las artes marciales mixtas.

Carlos Alcaraz e Ilia Topuria divirtiéndose un poco dentro del octágono (vía Instagram MMA Marca) #UFC #MMASpain pic.twitter.com/NqRAT2dM3N — Pelunaton (@pelunaton) April 23, 2024

Una vez acabada la 'pelea', Topuria y Alcaraz se dirigieron a la pista, donde jugaron una pachanga, esta vez, al tenis. Una vez finalizada, ambos presenciaron una parte del intensivo entrenamiento de Rafa Nadal, quien saludó al campeón mundial de MMA.

"Aún quedan días para mi primer partido. He entrenado con un 'poquito' más de intensidad y las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones, pero no me quiero precipitar ni meter en problemas conmigo mismo en el sentido de decir que voy a jugar a mi cien por cien y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho", aseguró Alcaraz, tras haber realizado un entrenamiento matutino.

"Con la baja en Barcelona estuvimos varios días jodidos, pero siempre con el foco puesta en la recuperación. No perdí el foco en ningún momento haciendo las cosas que tenía que hacer y busqué lo positivo. No podía jugar tenis, pero físicamente podía hacer todo lo demás así que me dije de ponerme hecho una 'bestia'", comentó el tenista madrileño, que ha asegurado que jugar la final contra Nadal "sería algo muy grande".