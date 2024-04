Ancelotti utiliza un refrán español para defender al madridismo de las críticas: "Háblame del mar, marinero"

Carlo Ancelotti ha comparecido este sábado en la rueda de prensa previa al partido entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona de este domingo, en la que ha hablado de cómo afrontarán el encuentro y en la que incluso se ha atrevido a bromear. Lo ha hecho en el momento en el que le han preguntado el motivo por el cual el club blanco estuvo muy defensivo en el partido de Champions contra el Manchester City.

Al ser preguntado por las críticas que se han producido debido al planteamiento del juego del Madrid en el Etihad Stadium, Ancelotti no solo ha tirado de ironía, sino que se ha atrevido con el refranero español.

"No me sorprende. Cada uno es libre de opinar. Hay que manejar bien, tener la pelota y no tenerla. Lo hicimos muy bien. No he encontrado ningún madridista triste. Háblame del mar, marinero...", afirmaba el técnico italiano.

Antes de pronunciar el refrán, Ancelotti afirmaba que le gustaba mucho este dicho y que quería pronunciarlo. Tras hacerlo, ha producido las risas de los periodistas que se encontraban en la rueda de prensa. Además, los comentarios en las redes sociales tampoco han tardado en llegar: "Amo sus contestaciones", "mi entrenador" o "zasca tras zasca, pero con elegancia", han sido algunos de ellos.

Asimismo, Carlo ha defendido el motivo de haber planteado dicha estrategia: "El Madrid tuvo que defenderse ante el mejor equipo del mundo y, hay veces, que te somete el rival. Defendimos muy bien, son situaciones del juego que hay que dominar. Mañana tenemos que ser efectivos, porque el Madrid lo es".