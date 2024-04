Fernando Alonso ha vuelto a enfundarse la capa de superhéroe para lograr un tiempo y una clasificación perfecta. El asturiano iniciará el Gran Premio de China en la tercera posición, sólo por detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez. El bicampeón del mundo, tras finalizar dicha prueba, ha querido mostrar su punto de vista acerca del rendimiento de su Aston Martin y de sus sensaciones de cara a la próxima carrera del campeonato mundial de Fórmula 1.

"No sé si la vuelta tenía mejora, perdí dos décimas en las dos primeras curvas y pensé incluso en abortar la vuelta, pero empujé y recuperé décimas. Logramos un buen tiempo, estoy muy orgulloso del equipo. Feliz con esta clasificación, hicimos terceros en agua y en seco, es emocionante de cara al futuro", reconoció el piloto español.

Fernando, además, aseguró que estuvieron realizando algunos cambios mecánicos con el fin de mejorar el rendimiento del monoplaza: "No se puede cambiar todo el coche, pero puedes hacer pequeños cambios en el 'set up' para ir recuperando el equilibrio y hacer otras adivinanzas de cara a la carrera. El coche mejoró aunque aún no estamos donde queremos...".

Asimismo, el asturiano quiso mantener los pies en el suelo para el Gran Premio de China y añadió que ve el mismo escenario que en las cuatro anteriores pruebas: "Para mañana no sé si es mejor salir en derecha o izquierda, creo que no cambio mucho... así que ojalá tengamos una salida limpia".

"Veo que volveremos a nuestro sitio natural. Somos más lentos que Ferrari, McLaren y Mercedes en carrera. Trataremos de esperar y ver cuándo y con qué ritmo vienen. No será distinto, tendremos una carrera difícil, por eso no nos disculpamos por salir tan arriba en la clasificación los sábados. Hay que aprovechar todo lo que podamos", recalcó Alonso.

Por último, también quiso tener unas palabras acerca de su sanción tras el accidente con Carlos Sainz en el sprint: "No estoy de acuerdo con la decisión, pero ellos tienen el poder de decidir. Solo queda aceptar la situación y seguir adelante".