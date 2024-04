¿Por qué no fue expulsado el Dibu Martínez si vio la segunda amarilla en la tanda de penaltis?

El 'Dibu' Martínez, actual portero del Aston Villa, volvió a enfundarse la capa de superhéroe y se convirtió en el máximo protagonista de su equipo tras atajar dos penas máximas al Lille francés durante la tanda de penaltis de los cuartos de final de la UEFA Conference League.

El argentino, eso sí, volvió a mostrar la cara B del fútbol. Tras parar el primer lanzamiento a Bentaleb, jugador del Lille, el 'Dibu' se giró hacia la grada local y mandó callar a los aficionados del conjunto francés. El colegiado principal del encuentro, Ivan Kružliak, amonestó con cartulina al campeón del mundo, que ya había sido sancionado con amarilla durante la primera parte por perder tiempo.

Para sorpresa de todos, el argentino no fue expulsado a pesar de recibir dos tarjetas a lo largo del encuentro. Sin embargo, es una norma que aplicó de forma correcta el árbitro del encuentro: según la IFAB (International Football Association Board), "las tarjetas amarillas mostradas durante el partido no se tendrán en cuenta en la tanda de penaltis. Si un jugador es amonestado con dos amarillas, una durante el encuentro y otra en la tanda de penaltis, constarán en el acta como dos tarjetas y no como cartulina roja".

En este tipos de escenarios, porteros como el 'Dibu' sacan todo su repertorio (como hizo en el pasado Mundial de Qatar ante Países Bajos o Francia) e intentan distraer al jugador rival, por lo que la IFAB, durante el pasado verano, decidió modificar esta norma para evitar que los guardametas provocaran a sus rivales. "El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. No se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro", cita la norma.