¿Cuánto es el peso medio en MMA?

Con el ascenso a la gloria de Ilia Topuria, las artes marciales mixtas (MMA) se han convertido en uno de los deportes con más tirón. Uno de sus rasgos más determinantes es que sus luchadores son clasificados en diferentes categorías de peso: mosca, pluma, ligero, medio, pesado, etc. Cada una de las divisiones se rige por un peso que marca el límite que los peleadores pueden dar en la báscula antes de saltar a la jaula. Una de las categorías habituales en MMA es la del peso medio, donde los luchadores que compiten en ella deben pesar cómo máximo 185 libras (83,9 kg) en el pesaje anterior a su combate.

Por lo general, la de las 185 libras es una de las categorías más interesantes de las MMA porque cuenta con luchadores de gran tamaño que tienen un alto poder de nocaut, pero al mismo tiempo también gozan de un buen acondicionamiento físico y técnico. Es por ello por lo que pueden pelear a un ritmo muy alto durante varios asaltos.

A lo largo de la historia de la UFC ha habido dos grandes campeones de la división de peso medio. El primero fue el brasileño Anderson Silva, que dominó las 185 libras entre 2006 y 2013. El segundo ha sido recientemente el neozelandés Israel Adesanya, que reinó desde 2019 a 2022. Otros campeones emblemáticos de esta categoría en UFC han sido Michael Bisping o Chris Weidman.

Hoy, el actual campeón del peso ligero en UFC es el luchador sudafricano Dricus Du Plessis, que se hizo con el cinturón a principios de este año tras vencer por decisión dividida a Sean Strickland, el anterior campeón.

El ruso Anatoly "Sladkiy" Malykhin es el campeón del peso medio en One Championship y Johnny Eblen lo es en Bellator. En España, el francés Paul Marconnie es el actual campeón del peso medio en AFL. En las MMA femeninas, la división del peso medio no existe por no disponer de suficientes mujeres en ese peso.