Un residuo tumoral en el cerebro: el obstáculo de Loida Zabala en su camino a los Juegos Paralímpicos

¡Hola lectores y lectoras del 20 Minutos! Qué bonito es volver a escribiros. Cuando estuve en Egipto, durante una hora se me durmió parte de la cara, no le di importancia hasta hace unos días que, entrenando en el Viso de San Juan de Toledo, me volvió a pasar. Por la tarde se lo comenté a mi oncóloga principal, Maru, y ella me dijo que tomase corticoides durante dos días. ¡Qué recuerdos esta medicación! Ya había tenido que tomar corticoides durante noviembre y diciembre y me provocaron muchos problemas de salud, hasta el punto de estar ingresada en diciembre durante 17 días. Esta vez, al tomarlo sólo durante dos días, no he tenido ningún efecto secundario.

El hecho de perder en dos ocasiones la sensibilidad de la cara me ha pasado porque tengo un residuo tumoral en el cerebro que sangra. He esperado durante casi un mes a que me hagan la resonancia, espero no tener que esperar mucho para saber los resultados, ya que estoy entrenando a alta intensidad y quiero saber si estoy arriesgando o no mi salud.

Respecto a los entrenamientos, en Egipto levanté 75 kg y esta semana estoy haciendo 4 repeticiones seguidas con ese peso. Estoy muy agradecida a mi equipo y también a la vida por poder ver cada día cómo mejoro.

Abril está siendo un mes mágico para mí, he vuelto a dar conferencias motivacionales y es otra de las cosas que me apasiona hacer. resonancia. ¡Gracias por estar ahí!