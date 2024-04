Javier Tebas: "La diferencia de Vinícius con otros jugadores de la misma raza es que él lidera un movimiento y es fuente de la ira"

Javier Tebas se ha vuelto a mojar sobre los temas más polémicos que rodean en este momento al fútbol español. El presidente de LaLiga ha dado su punto de vista sobre la competitividad de la competición, la posibilidad de que llegue Mbappé al Real Madrid, la situación del racismo o la creación de la Superliga.

"Este año podemos tener tres semifinalistas. Económicamente no somos la número uno, porque es la Premier (inglesa) por muchos factores. Pero deportivamente somos muy competitivos en Europa, aunque mucha gente se empeñe en decir que no. Habría que pasar factura a todos aquellos que todos los años dicen la misma historia de que no vamos a ser competitivos y aquí estamos", expresó el presidente en la presentación de la quinta edición del Congreso organizado por el ISDE.

Tebas, que reconoció que quiere tener a los mejores jugadores en LaLiga, subrayó que el francés Kylian Mbappé va a estar en el Real Madrid en "un 99,99%", pero confesó que el fichaje de Haaland lo ve complicado a corto plazo.

"A mí, si me preguntan, los mejores jugadores siempre los quiero en la Liga. A Mbappé le doy un 99,99% de que va a estar en el Madrid y a (el noruego Erling Haaland) lo veo más complicado a corto plazo porque lleva poco tiempo en el City", señaló el presidente de LaLiga, que advirtió del poder del presidente madridista, Florentino Pérez, y que "nunca pierde" al ser preguntado si la Superliga va a salir adelante.

"Florentino nunca pierde. Siempre digo lo mismo. Hay que estar siempre atento y alerta, aunque no es cuestión de temerle, sino saber cómo enfrentarse a la situación. El proyecto de la Superliga no es un modelo de competición, es un modelo de gestión donde los clubes más ricos ganan y generan mucho y ya repartirán al resto por solidaridad como si fuese la época feudal", proclamó el mandatario, que subrayó el poder del presidente del conjunto blanco al ver la foto del palco del estadio Santiago Bernabéu contra el Manchester City, ya que no la vio en el Metropolitano y que él "se defiende como puede".

Sobre los clubes-estado, Tebas fue tajante al señalar que la guerra no está perdida y que si LaLiga dejase esa guerra "sería un problema para el fútbol español y europeo".

"Las únicas guerras que se pierden son en las que no das batalla. Si la Liga dejase esa guerra sería un problema para el fútbol español y europeo al no haber una sostenibilidad económica y tener una competencia desleal que provocaría la quiebra de algunos clubes", recalcó.

"España no es racista"

Tebas, que dejó claro que España "no es racista" y que hay que eliminar de los estadios a la gente que lo es y que están en ello, remarcó que el brasileño del Real Madrid Vinícius es la víctima y que los insultos son por liderar un movimiento contra el racismo.

"Vinicius es víctima. La diferencia de Vinícius respecto a jugadores de la misma raza es que está liderando un movimiento, y cuando alguien lidera siempre es fuente de la ira y diana", expresó.

Tebas remarcó que hicieron dos pruebas periciales en el caso Diakhaby cuando dijo que había recibido insultos racistas por parte de Juan Cala, jugador del Cádiz, y que no salía que le había insultado y que por eso "no lo sancionaron".

Además habló de que la piratería hace que la Liga deje de ingresar 1.000 millones de euros. "Este año ha subido un 30 % y se nos ha roto todos los sistemas. A nivel económico, dejamos de ingresar a nivel nacional 400-500 millones, y a nivel mundial otros 500 millones. Por lo tanto, ingresaríamos 1.000 millones.