Rüdiger: "¿El delantero más difícil? El Kun Agüero, Haaland vive de los pases de sus compañeros"

El Real Madrid ya está preparado para enfrentarse al Manchester City en los cuartos de final de la Champions. El equipo de Carlo Ancelotti se ha puesto a punto con una última sesión este lunes previa al partido de ida, previsto para este martes a las 21.00h en el Santiago Bernabéu.

En la rueda de prensa posterior a ese entrenamiento, Antonio Rüdiger ha asegurado, entre otras cosas, que el delantero más difícil de cubrir al que se ha enfrentado no es Erling Haaland, estrella del City, sino un exfutbolista que precisamente pasó por las filas del conjunto británico.

"El Kun Agüero fue muy complicado de cubrir. Pero ahora hablamos de Haaland, creo que es un jugador que vive de los pases. Es decir, no lo puedes controlar todo, pero al final hay que intentar controlarnos de la mejor manera", ha asegurado el central madridista.

Su duelo contra Haaland fue protagonista de la eliminatoria entre estos dos equipos el año pasado y el noruego se quedó sin anotar. "Fue un buen partido en casa, creo que todos lo hicimos para mantener bajo control a Haaland. No pudo recibir muchos pases", ha afirmado sobre aquello.

"Hay fotos y vídeos... pero son cosas que no planifico nada para mañana. Es la sensación o lo que me surge en cada momento. Lo que voy hacer es asumir ese duelo de manera personal porque soy un jugador defensivo frente a un super delantero. Me nace nada más...", ha sentenciado.

Sobre el encuentro de este miércoles, Rüdiger ha dejado claro cuál es el plan del Real Madrid: "No nos vamos a quedar para especular, habrá fases en la que tengamos que defender y otra saldremos arriba. Depende de lo que se nos ponga por delante".

"Creo que hasta ahora está siendo una buena temporada para mí y para mis compañeros. Estoy muy contento... pero esto la verdad que no importa. Sabemos de la importancia de este torneo para el club y nada importa si no seguimos adelante", ha dicho.

Además, el central ha hablado de la figura de Jude Bellingham: "Me sorprendió un poco al principio porque no lo conocía tanto. Pero madre mía, qué personalidad, no parece que tenga 20 años y ahora ya no me sorprende".

"Va a ser un líder, es muy maduro, muy profesional en todo lo que hace. Debemos rezar por que siga teniendo la buena salud que tiene. Fuera del campo no me preocupa nada, tiene unos muy buenos padres y un gran entorno", ha sentenciado.