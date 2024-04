Iker Casillas pide ir "más allá de las elecciones" y acabar con el "sistema podrido" de la RFEF

Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid y Oporto, se pronunció este domingo al respecto del proceso electoral abierto por la RFEF para cerrar el mandato de Luis Rubiales en un tuit en el que pidió "ir más alla" para acometer una reforma integral de la institución.

El icono madridista lo hizo en la tarde de este domingo a través de sus redes sociales con un breve mensaje: "La RFEF necesita un cambio más allá de las elecciones. Necesita un profundo cambio estructural que acabe con un sistema podrido y arraigado. Ya no vale más de lo mismo", matizó.

Cabe recordar que Iker Casillas ya presentó su candidatura para presidir la institución en el proceso celebrado en 2020, proceso del que finalmente decidió retirarse y en el que acabaría llegando a la presidencia Luis Rubiales.

Hasta donde ha comunicado en los últimos tiempos, Casillas no tiene previsto presentarse a una carrera electoral a la que ya se han presentado Carlos Herrera y Eva Parera. "Ya me presenté para presidir, pero tuve que decidir que ya no seguía adelante. No está en mi cabeza a día de hoy, estoy pendiente, pero no estoy valorando volver a presentarme", afirmó hace apenas unos meses.

Las elecciones serán el 6 de mayo

La Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó hace dos días en su página oficial de internet la convocatoria de elecciones a la presidencia, según acordó el pasado miércoles la Comisión Gestora, de conformidad con el artículo 31.8 de los Estatutos del organismo.

De esta manera, el viernes arrancó la carrera electoral y la votación para nuevo presidente de la RFEF se celebrará el próximo lunes 6 de mayo, tal y como se anunció en su día.

A partir de este domingo se abre un plazo de cinco días naturales para la presentación de las candidaturas, que tendrán que recibir el respaldo de un mínimo de avales del 15 por ciento de la Asamblea.