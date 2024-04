Max Hollloway, posible rival de Topuria, promete violencia en UFC 300

Una de las peleas más atractivas de UFC 300 será la que enfrente a Max Holloway frente a Justin Gaethje por el título del “tipo más duro”. Se trata de dos de los mejores strikers de la gran liga estadounidense de MMA, dos luchadores que no tienen miedo a los intercambios. Así que no es de extrañar que Holloway haya prometido que habrá violencia.

En este sentido, en una entrevista concedida a un medio estadounidense, el ex campeón del peso pluma ha reconocido que está deseoso de entrar en el octágono y dar al público lo que quiere. "Poder compartir el octágono con alguien como Gaethje, futuro miembro del salón de la fama, es increíble, no puedo esperar. Gaethje es conocido por la violencia que desata en el octágono, así que la única palabra que me viene a la mente cuando pienso en esta pelea es violencia. No puedo esperar. El 13 de abril es el día", ha señalado el luchador.

El hawaiano ha querido dejar claro, además, que más allá de las peleas que habrá en UFC por el resto de títulos, su combate será el más deseado por los espectadores. “Sin duda somos el evento principal de los aficionados”, ha afirmado Holloway. Si pensamos en los aficionados españoles, desde luego que no le falta razón al ex campeón, ya que ahí podremos comprobar cuál es el estado de forma actual de un rival directo de Ilia Topuria. Si gana, de hecho, es más que probable que sea su próximo rival.

La pegada más dura

Antes de que llegue Topuria, en cualquier caso, Holloway tendrá que pasar por encima de un luchador como Gaethje que tiene fama de tener una de las pegadas más duras de UFC. Este extremo lo han confirmado ya varios peleadores de UFC, como Khabib Nurmagomedov, que dijo que nunca había experimentado golpes tan duros en un octágono. Tendremos que ver, por tanto, si Holloway, al que nunca han noqueado, puede aguantar los golpes de Gaethje.