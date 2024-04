Fernando Alonso, sobre el Gran Premio de Japón: "Esta carrera está entre las cinco mejores que he hecho"

Fernando Alonso finaliza sexto el Gran Premio de Japón de 2024, siguiendo la tónica de los últimos fines de semana, en los que ha clasificado el AMR24 por encima de sus posibilidades, y ha tenido que defender su posición con uñas y dientes de monoplazas más rápidos.

En esta ocasión, el ovetense ha sido sexto, una posición lograda como consecuencia de salir quinto, y solo ceder un puesto por la estrategia de Charles Leclerc, que hizo una sola parada. Durante toda la prueba, y sobre todo en el tramo final, Alonso se defendió de Oscar Piastri, incapaz de sobrepasar al español a pesar de ser más rápido sobre Suzuka.

En las últimas vueltas llegó a la batalla George Russell, que ya sabe de sobra lo que es no poder con Alonso en un gran premio (y dos) en 2024. El inglés se lanzó desbocado a por el McLaren de Piastri, llegando incluso a tocarse. La desesperación del piloto de Mercedes llegó por las estratagemas de Alonso, que se aseguró de no alejarse para darle su DRS a Piastri, para que este se defendiera de Russell.

FERNANDO ALONSO MANDANDO UN MENSAJITO PARA NAVEGANTES 🙌



Se puede decir más alto, pero más claro imposible#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/kMEI6xSVNt — DAZN España (@DAZN_ES) April 7, 2024

Después de la carrera, el asturiano bromeó con no querer confirmar directamente esta estrategia: "No sé lo que decir después de Australia, igual me descalifican para el resto del campeonato", en referencia a la aún incomprensible penalización de veinte segundos por una supuesta "maniobra errática" que, según la FIA, provocó el accidente de George Russell en Albert Park.

Más adelante sí explicó sus maniobras: "Teniendo a Piastri detrás, era una forma de defenderme de Russell. [Yo] quitaba un poco de la batería en la última recta para que Piastri se acercase a un segundo". Alonso recordó cómo Carlos Sainz ganó así en Singapur en 2023, defendiendo que "es una cosa normal, como hacemos en todas las carreras".

El piloto de Aston Martin ha dejado bien claro que esta ha sido su mejor gran premio en el último año. "Seguramente esté entre las cinco mejores carreras que he hecho. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024: he acabado sexto y he hecho quinto en la crono", categorizó el asturiano, que se ha referido a sus actuaciones en este fin de semana como "milagros".