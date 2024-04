El surf va en las venas de Nadia Erostarbe desde que tiene uso de razón. La joven de 23 años se contagió de la pasión de sus familiares y no se imagina una vida lejos del mar. Ha convertido su lugar perfecto en el que refugiarse en su profesión y hace unas semanas hizo historia al convertirse en la primera surfista española en clasificarse para unos Juegos Olímpicos, los de París 2024.

Meses antes de viajar hasta Teahupo'o (Tahití), donde se celebran las pruebas de esta modalidad en esta cita olímpica, la deportista de Zaratuz atiende a 20 minutos para desvelar sus sensaciones de cara a uno de los momentos más especiales de su carrera.

¿Cómo se encuentra de cara a los JJOO?Estoy con muchas ganas. Teahupo'o (Tahití) es una ola en la que nunca he estado, que es lo que más me impacta. En abril probamos la ola de allí. Tengo muchas ganas, salir un poco de mi zona de confort e ir a más.



¿Qué expectativas tiene? ¿Hay opciones de medalla?Opciones siempre hay. Todas las deportistas somos muy buenas, todas vamos con la idea de conseguir medalla. No es fácil. Es el campeonato más importante que hay actualmente en el surfing, pero opciones hay. En este último Mundial en Puerto Rico era difícil conseguir medalla y ahí estuve (quedó cuarta). Opciones hay, no va a ser fácil, habrá que trabajar, pero intentaré hacerlo lo mejor posible.

¿Cómo lo celebraría si sucede?

No lo he pensado aún. Lo que sí sé es que en Tahití, donde se celebran las pruebas del surf, vamos a estar todos los que competimos en un crucero. Si gano se armará más, pero creo que sí o sí ahí habrá una fiesta bonita después del campeonato.

París 2024 para mí era un objetivo, pero también un sueño

¿Qué supone para el surf español su presencia en estos JJOO?Va a revolucionar al mundo del surf, aunque ya lo ha hecho. Ahora ves a niños desde muy jóvenes con muchísimo talento, no tiene nada que ver a lo que era hace 15 o 20 años. Me acuerdo cuando era una niña había tres surfistas muy buenos, pero no mucho más. Está habiendo un cambio muy grande. Y que tres españoles hayamos conseguido estar en los Juegos Olímpicos va a hacer que todos los jóvenes se crean que ellos también pueden conseguirlo.

¿El surf ha llegado para quedarse?Sí, sí. Eso está claro. Ha llegado para quedarse.

Es la primera surfista clasificada de la historia de España para unos JJOO.

Así es. Fui la primera en clasificarme de los tres. Luego tuve la suerte de que Janire González y Andy Criere también lo hicieron después y puedo hacer un viaje tan especial con ellos.

¿Había soñado con ello?

Muchas veces. En los Juegos anteriores estuve a nada de clasificarme. París era un objetivo, pero también un sueño. Es algo difícil porque solo 22 personas estamos aquí. Sí, un sueño cumplido.

Nadia Erostarbe celebrando su cuarto puesto en el ISA WSG. JERSSON_BARBOZA

¿Siente presión?No, para nada. He trabajado eso mucho. Antes me ponía mucha presión a mí misma para hacer las cosas. He llegado a un punto en el que ser inspiración para otras chicas para mí es un privilegio. Ojalá seguir siéndolo. De niña nunca tuve ninguna mujer referente en el surf en España y ahora que las nuevas generaciones nos tengan a Janire o a mí haciendo historia es increíble. Ojalá esto haga que el surfing nacional crezca.

¿Qué sintió cuando ya vio que la plaza era suya?Pasé una ronda en el Mundial y empezamos a hacer cálculos. Dijimos 'ya estamos clasificados', pero nadie nos confirmaba. Solo era por nuestros cálculos. Estuvimos como dos horas 'que sí, que no, que sí, que no'. Luego ya cuando nos llamaron y nos dijeron que me había clasificado fue... como un poco surreal. Tanto tiempo luchando por esto y ya está, ya se ha conseguido.

¿Le ha costado muchos sacrificios llegar hasta aquí?Muchísimos. He dedicado todo mi tiempo al surf y nada más. Cuando acabé el bachillerato me puse al 100% con el deporte. Me ha hecho también perder mucho contacto con mis amigas. Ellas siguen siendo mis amigas, pero no es lo que era antes. Ahora estoy todo el año viajando, compitiendo y entrenando y al final no tengo mucho tiempo para salir de fiesta, estar con ellas... no hay tiempo para eso, aunque intento buscarlo para socializar un poco.



Estar fuertes psicológicamente te hace pasar muchas rondas, es muy importante

¿Ha merecido la pena?Sí, también me ha abierto muchas puertas. Me ha dado la oportunidad de conocer muchas culturas, nuevos amigos en el mundo del surf. Se te cierran puertas, pero se te abren muchas otras también. Ha merecido la pena, eso lo tengo claro, si me das la opción de repetir lo hago todo igual. No cambiaría nada.

¿Cómo afronta estos meses?Cuando acabé el mundial me tomé un descanso. Estaba destruida después de tantas emociones y ya después empecé a entrenar con la cabeza ya en Teahupo’o. Después de probar la ola de allí tengo dos campeonatos en Australia y luego en Sudáfrica. Desde allí ya ir directamente a los Juegos Olímpicos, pero mientras tanto intentar adaptarme un poco a la ola de allí y ya en casa si hay olas parecidas surfearlas. Todo el foco ahora es en Teahupo’o.



¿Qué cree que va a ser lo más complicado?Adaptarnos a la ola. Janire y yo no estamos acostumbradas a coger olas de tubo tan potentes como las que hay allí. Queremos quitarnos el miedo y sobre todo sentirnos cómodas y con seguridad, que va a ser lo más difícil seguro.

¿Cómo se prepara psicológicamente para estas citas?Eso es muy muy importante. Es igual o más importante que el propio surfing. Estar fuertes psicológicamente te hace pasar muchas rondas. He estado trabajando con psicólogos deportivos durante estos años y he encontrado mis rutinas. He conseguido meditar y la tranquilidad. Toca seguir trabajando con ellos para quitarme esas inseguridades que aparecen sobre todo justo antes del campeonato. Hay que ir entrenándolo poco a poco para sentirse más confiada.

¿El surf le ha dejado momentos complicados?Sí, 2021 y 2022 fueron años muy duros. No hice ningún resultado bueno, estaba perdiendo todo el rato. Iba a la otra punta del mundo y perdía en primera ronda. Tampoco me clasifiqué para los Juegos Olímpicos anteriores y tuve unos años un poco complicados. Tuve que trabajarlo también psicológicamente.

¿Se sintió apoyada en esa etapa?Tengo a mi entrenador, Guille, que me ha ayudado mucho. Me ha transmitido mucha tranquilidad. Siempre me dice que el surf es una maratón, que es normal que pierdas mucho, pero que las cosas llegan al final.

Nadia Erostarbe surfeando una ola. JERSSON_BARBOZA

¿Qué sueños deportivos le quedan por cumplir?Conseguir una medalla olímpica es uno y espero complirlo este año. Otro es clasificarme para el Champions Tour (CT), que es como la primera división en el surf. El año pasado me quedé a una ronda de conseguirlo. Estaba en semifinales y si ganaba el campeonato me clasificaba. Ahí está, si no lo consigo este año pues el siguiente.



¿Qué le depara a la mujer en el surf en España?Hay muchísimo futuro. Ahora mismo hay cantera muy buena. En Canarias y País Vasco hay varias niñas que ya he visto y si ellas quieren puede tener un futuro muy grande por delante.



¿Qué necesita el surf para tener la valoración de otros deportes?Yo creo y espero que con el tiempo se valore como se merece. Al final el surf profesional no es algo tan nuevo, siempre ha habido surfistas profesionales, pero siempre se les veía como hippies que bebían cerveza y se pasaban el día en la playa. Desde que el surf entró en los Juegos Olímpicos se ha visto una profesionalización grande y va a ir a más. Con suerte si alguno de nosotros conseguimos medalla el surf en España se verá con más respeto.

Comparte pasión con su pareja. ¿Hay rivalidad?No, no. Yo soy muy competitiva y él no es nada competitivo. Si necesito ganar me deja ganar. No hay rivalidad. A los dos nos encanta surfear y tenemos la suerte de tener y compartir la misma pasión. También lo comparto con mis padres y mi hermana. Siempre he estado rodeada de familiares surfistas cercanos.

Nadia Erostarbe Surfista profesional. 23 años. Zarautz (Guipúzcoa) Procedente de una familia de surfistas, esta joven de 23 años lleva toda su vida ligada a este deporte. No se imagina ni un solo día lejos del mar. Se dedica profesionalmente al surf y es ya una de las mujeres referentes en España. Llega a París 2024 dispuesta a competir por ganar una medalla olímpica. Después tiene el objetivo de alcanzar la Champions Tour (CT), que es como la primera división en el surf.

¿Cómo definiría su conexión con el mar?Siempre he tenido esta conexión. Desde niña me ha encantado el mar. Mi madre siempre decía que pasaba mucho más tiempo en el agua que fuera de él. Nací en Zarautz (Guipúzcoa) y he tenido la suerte de vivir a dos minutos andando de la playa y de poder estar surfeando todo el día. Me da mucha tranquilidad y paz.