Quién es Rafael del Amo, nuevo presidente en funciones de la RFEF y hombre clave en el conflicto de 'las 15'

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tendrá un nuevo dirigente —ya de manera definitiva— a partir del 6 de mayo, cuando se celebrarán las elecciones a la presidencia del organismo rector del fútbol en nuestro país. Hasta entonces, y como sustituto de Pedro Rocha, que ha dejado su cargo de presidente interino para presentarse como candidato, otro hombre se sienta desde ya en el sillón presidencial de Las Rozas: Rafael del Amo.

Su nombre no resulta desconocido, especialmente para aquellos que han seguido con detalle todo lo ocurrido en el fútbol femenino español desde que en 2022 estallase el conflicto de 'las 15', pues Del Amo, además de ser presidente de la Federación Navarra de Fútbol desde 2016, es el máximo responsable del Comité Nacional de Fútbol Femenino desde 2017.

Por sus manos ha pasado la profesionalización de la sección femenina en estos últimos años, pero también dos de las crisis más importantes en dicho sector que se recuerdan en nuestro país: la petición de 15 futbolistas —más Alexia Putellas, lesionada de gravedad entonces, y Jenni Hermoso, que emitió su propio comunicado apoyando a sus compañeras— de no ser convocadas con la Roja hasta que se produjesen cambios en la Federación Española, y el terremoto provocado por el beso no consentido de Luis Rubiales a Hermoso en la entrega de medallas del Mundial 2023.

En la primera, su discurso fue claro: defensa férrea de todos los avances llegados a la selección, firme en la postura de la RFEF de no ceder ante las jugadoras y apoyo total al seleccionador Jorge Vilda. "Ellas han tomado la decisión porque no están anímicamente bien. Hay que dejarles su tiempo y todo caerá por su peso. Sigo pensando que esto está movido por dos o tres", dijo entonces en una entrevista con el Diario de Navarra que suscitó mucha polémica.

Su tono, sin embargo, cambió drásticamente tras lo ocurrido aquel 20 de agosto en Sídney, pues fue la única voz discordante frente a Rubiales y su negativa a dejar la presidencia de la RFEF: "He presentado mi dimisión después de ver que Luis Rubiales sigue encabezando la Federación", anunció tras la controvertida Asamblea —la del "no voy a dimitir"— del motrileño. "He sido el único presidente que se lo ha dicho mirándole a la cara", añadió.

Nunca llegó a producirse su salida, pues Rubiales terminó dejando el cargo en beneficio de Pedro Rocha, que lo asumió de manera interina y rechazó aceptar la dimisión de Del Amo, ahora sucesor del extremeño hasta los comicios presidenciales. De esta manera, será él el que se siente en el palco de autoridades de la final de Copa del Rey de este sábado antes de dejar paso a un nuevo presidente de la RFEF.