Ancelotti confirma la vuelta de Militao: "Puede ser que este domingo tenga minutos, la rodilla está bien"

Carlo Ancelotti, entrenador Del Real Madrid, ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro entre el conjunto madridista y el Athletic Club de Bilbao, que se disputará este próximo domingo a las 21:00h en el Santiago Bernabéu, para comentar toda la actualidad de su equipo: la vuelta de Militao, la ausencia de Vinícius por sanción, el futuro de Modric...

El entrenador italiano, sobre todo, quiso recalcar una de las grandes noticias en el Real Madrid: la vuelta de Militao a una convocatoria tras superar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió durante el primer encuentro de la temporada 2023-2024 en San Mamés.

"Vuelve Militao mañana, que es la noticia más importante. No está al 100%, porque le falta jugar al fútbol, pero está bien de la lesión. Es una muy buena noticia para nosotros. Puede ser que mañana tenga minutos. La rodilla está bien, le falta volver a jugar en un campo grande y con sus compañeros", añadió Carletto.

Asimismo, dejó una puerta abierta para una posible titularidad del brasileño durante el próximo "día 9", fecha dónde el conjunto blanco se enfrentará al Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions: "Puede ser que sí o que no. Un 70% que no y un 30% que sí. Militao es muy importante, no está descartado".

Ancelotti también fue preguntado por Vinícius, que no estará disponible frente al Athletic por cumplir ciclo de cartulinas amarillas, y sus situaciones extradeportivas: "Hay una cosa que me preocupa mucho de 'Vini' y es que mañana no puede jugar. Eso es lo que me preocupa".

Por otro lado, el técnico italiano habló sobre el rol de Luka Modric y su futuro en el Real Madrid: "Veo muy bien a Modric, listo para pelear el final de la temporada. Todo el mundo habla del próximo año... menos nosotros. Vamos a tomar las decisiones cuando acabe la temporada porque tenemos tiempo para hacerlo. Creo que nadie está interesado en hablar ahora de su futuro".