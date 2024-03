Tom Aspinall quiere defender el cinturón interino ante Curtis Blaydes

Tom Aspinall, actual campeón interino del peso pesado de la UFC, no está dispuesto a quedarse sentado esperando a la unificación del título. Aunque teóricamente debería pelear con el vencedor del Jon Jones vs Stipe Miocic, el inglés no quiere que la pelea por el título detenga su carrera y ha puesto un nombre encima de la mesa para su siguiente combate. Se trata de Curtis Blaydes, un viejo conocido del campeón interino, que en 2022 se lesionó de gravedad de la rodilla cuando se enfrentaba a él.

"Jon Jones y Stipe Miocic están comprometidos y eso no va a cambiar. Blaydes ha dicho que quiere pelear conmigo y yo le dije 'está bien, hagámoslo'. Eso es todo, solo estoy esperando la llamada", aclaró el inglés en OLBG. A pesar de que fuera a causa de una lesión, Aspinall sumó una derrota a su historial —la única en UFC— y ahora el de Salford quiere enmendar la herida.

"Me gusta Curtis Blaydes, pero profesionalmente quiero vencerlo porque me ganó cuando me lesioné. No sé si la palabra correcta es 'personal', pero es personal. No en el sentido de que no me guste como persona, es personal en un sentido profesional. Quiero recuperar lo que perdí", explicó.

Por su parte, Curtis Blaydes acaba de salir de un importante triunfo ante Jailton Almeida en UFC 299 a principios de marzo. El estadounidense venció por TKO al brasileño, considerado una de las grandes promesas de la división de los pesos pesados, y tras la pelea pidió una revancha contra Aspinall.

UFC vuelve a Gran Bretaña

Aunque todavía no se haya confirmado este nuevo enfrentamiento, lo cierto es que parece encajar a la perfección con los planes de la UFC. Y es que Dana White acaba de anunciar que la compañia volverá a organizar un evento numerado en Reino Unido este mismo año. Aspinall ha asegurado que no le importa dónde tenga lugar su pelea, aunque evidentemente el hecho de pelear en casa siempre es más fácil en términos logísticos. La fecha para esta velada todavía no está clara, pero todo apunta a que será a finales de julio.