Cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield, a juicio por abusos sexuales a una joven: "Me han quitado las ganas de vivir"

Cuatro futbolistas del Vélez Sarsfield, equipo de primera de la liga argentina de fútbol, se enfrentan a un juicio por presunto abuso sexual a una joven periodista de 24 años. Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Ignacio Florentín y Abiel Osorio son los futbolistas que han sido denunciados por la chica.

Sebastián Sosa se encuentra en libertad condicional, mientras que los otros tres futbolistas están cumpliendo arresto domiciliario en Tucumán. Según la denuncia, la joven fue invitada a la habitación 407 del hotel Hilton de Tucumán la noche 3 de marzo, donde se produjo la supuesta agresión sexual. Todo ello después de que Sosa, que la conoció en la zona mixta tras el partido, la invitara a su habitación después de haber hablado con ella por Instagram.

El miércoles 6 de marzo, la joven denunció ante la policía que tres futbolistas habían abusado de ella. Según la denuncia, Sosa no habría participado en la violación, pero sí permaneció en la habitación mientras se produjeron los hechos.

En su declaración ante la jueza Eliana Gómez Moreira del Tribunal de San Miguel de Tucumán, la joven periodista alega que no habría dado su consentimiento para lo que sucedió, tal y como ha desvelado José Inesta de TN.com.ar. "Yo di mi consentimiento para ir voluntariamente, pero todo lo que pasó después no estuvo consentido. Yo acepté ir espontáneamente todo lo que sigue, después no lo acepto", declaró la joven.

Asimismo, la chica cuenta cómo es su vida tras lo sucedido, sobre todo porque la gente sabe quién es ella: "Me han filtrado el DNI, el nombre y todo. No puedo ir sola, ni siquiera comprar un libro al shopping por la mirada de la gente. Los comentarios que me han llegado han sido aberrantes. No solamente me han quitado la dignidad, la sexualidad, me han quitado la carrera, los sueños, la felicidad, la sonrisa y sobre todo, las ganas de vivir, pero sigo viva y sigo más fuerte que nunca y yo por eso voy a denunciar para que se haga justicia".

"Yo no estaba en mis cabales"

En la denuncia, la joven también afirma que tenía sospechas de que algo le habían hecho a las bebidas que consumió, ya que se sintió débil y no se encontraba bien: "Yo no estaba en mis cabales, en ningún momento estuve 100% lúcida, la cabeza por algunos momentos me respondía, pero el cuerpo no. Ninguna víctima habla en el momento, esto es sabido, que a todas nos lleva un tiempo y un proceso hacerlo. Yo fui a trabajar el lunes y martes. Incluido el miércoles. No porque estaba bien, o porque nada había pasado, fue un mecanismo de defensa".

A la joven la parece injusto que los futbolistas en cuestión sigan impunes: "A mí me parece muy injusto que estas cuatro personas sigan con su impunidad, viviendo en una casa lujosa, cuando mi vida es una cárcel y un infierno".

"Fue al baño a ducharse y salió con un corpiño"

Además, el periodista también ha publicado cuál ha sido la defensa de los futbolistas, en la que alegan que las relaciones no solo fueron consentidas, sino que las inició ella: "Mientras estábamos tomando, ella se levantó para ir al baño porque se quería bañar. Nosotros nos miramos sorprendidos. Entonces fue al baño a ducharse y salió con un corpiño. La tenía de frente, vino y se sentó en la cama que estaba al lado mío... Se dio vuelta y nos empezamos a besar, a acariciar. Uno de los chicos apagó la tele y ahí nos quedamos a oscuras, solo había música. Me tocaba y yo la tocaba por debajo de la ropa, luego se quita el short y nos acostamos en la cama".

"En un momento me dice que me ponga el preservativo, a lo que yo le dije que no tenía. Entonces me pidió que le pase la mochila porque ella tenía. Sacó una cajita oscura, me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones. No fue tan largo porque yo acabé muy rápido, tengo ese problema. Me fui para el baño y me quedé un largo tiempo, porque me estaba limpiando. Tenía un poco de vergüenza de lo que pasó. En voz baja le pedí perdón por haber terminado muy rápido y ella burlándose se rió un poco de la ocasión", continúa recogiendo la declaración de José Ignacio Florentín, según el periodista José Inesta.