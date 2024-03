Carolina Marín remonta una bola de torneo y se hace con su segundo título consecutivo

Carolina Marín se alzó con la victoria final en el Abierto de Suiza que se ha disputado en Basilea tras imponerse a la indonesia Gregoria Mariska Tunjung por 21-19, 13-21 y 22-20; logrando su segundo título seguido tras el prestigioso All England que ganó hace tan solo una semana.

En el duelo comenzó mandando Tunjung, segunda cabeza de serie, gracias a un parcial de salida de 1-5. Esos cuatro puntos de ventaja logró conservarlos hasta el 6-10, momento en el que Marín, principal favorita del cuadro, logró un 7-1 favorable que le valió para ponerse por delante (13-11).

Tras ese revés y otro posterior que sufrió, el que supuso pasar del 14-14 al 18-14, se levantó la asiática. Así las cosas ambas llegaron empatadas a 19 en el desenlace de la primera manga, la cual cerró la onubense a su favor al sumar dos puntos consecutivos.

La inercia ganadora la arrastró Carolina en el inicio del segundo set, pero un 2-8 de su rival le obligó a remar contracorriente a partir del 8-11. Esa renta desfavorable de tres puntos se multiplicó por dos, del 12-15 al 12-18, y el segundo acto terminó adjudicándoselo Tunjung por 21-13.

El set definitivo arrancó también cuesta arriba para la campeona olímpica en Río 2016, que se puso 4-10 después de seis puntos ganados con el saque por su oponente. Pese a ello mantuvo la cabeza fría y revirtió la situación para adelantarse 12-11 con un 6-0 de parcial.

A partir de ahí la alternancia fue una constante, sin que ninguna pudiera alejarse más allá de los dos puntos que tuvo Marín con el 18-16. La dinámica favorable la quebró la indonesia, que tuvo un punto de campeonato salvado por Marín. Le tocó entonces servir a esta y no perdonó para cerrar el choque por 22-20.

"Estoy muy, muy contenta. La verdad es que ha sido un partido muy, muy duro en el cual he luchado hasta el final y no me he dado por vencida", dijo Marín nada más ganar en Basilea.

"Ha sido superimportante seguir intentando cumplir el plan de juego, lo que tenía que hacer. Seguir confiando en las cosas que habíamos visto del plan, así que trofeo para casa y ahora toca un poquito de descanso. Todavía no sé si estaré en el Máster de Madrid", agregó.

De esta manera la andaluza suma su segundo éxito individual en lo que va de la presente temporada tras el de hace siete días en Birmingham y se corona por segunda vez en su carrera en el torneo helvético tras hacerlo previamente en la edición de año 2021.