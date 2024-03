Toni Kroos, sobre su renovación con el Real Madrid: "Nuestra relación es demasiado buena como para que haya problemas"

El centrocampista Toni Kroos se encuentra concentrado con Alemania tras unos años de retiro de la selección. Mientras prepara sus compromisos amistosos ante Francia y Países Bajos, el futbolista sigue teniendo en el aire su continuidad en el Real Madrid.

Sobre su posible renovación ha hablado Kroos en su primera rueda de prensa tras volver a la 'Mannschaft'. "No hay ningún problema (con el Real Madrid). Ya veremos, hablaremos nuevamente, si la comunicación será la misma o no, todavía lo sé. Todavía estoy en el proceso de toma de decisiones", ha empezado diciendo sobre esas negociaciones.

"La relación entre el club y yo es demasiado buena como para que haya problemas, y creo que ambas partes estamos muy relajadas y nosotros también podemos estarlo. Porque estamos haciendo bien en la temporada, la temporada nos va bien. Y creo que encontraremos una solución satisfactoria para ambas partes", ha añadido.

Acerca de su regreso a la selección alemana, Toni Kroos ha dicho: "No creo que tenga nada que demostrarle a nadie, eso es lo que me importa. Cuando el seleccionador nacional me preguntó si me gustaría jugar en este torneo, mi principal preocupación era, por supuesto, poder ayudar al equipo. Me hice esa pregunta y creo que respondí que sí. El seleccionador nacional cree que la respuesta es sí, por lo que fue una decisión en este contexto y no en términos de valoración".

"Puedo ayudar al equipo a jugar un torneo mejor de lo que muchos suponen, incluso después de los últimos años. Es cierto que el ambiente no era tan bueno después de los últimos torneos", ha afirmado sobre su papel en la selección para esta Eurocopa.

Para Toni Kroos el objetivo principal es recuperar el nivel de Alemania en torneos anteriores: "Las virtudes alemanas, como la voluntad de correr y la agresividad, son importantes. Estas virtudes son el requisito básico para pensar en ganar. Ésa tiene que ser la base para nosotros y luego desarrollar otras soluciones sobre cómo queremos ganar a los equipos."

"Por supuesto, nunca se sabe lo que va a pasar durante el torneo. Está claro que si hubiera dicho en la primera entrevista que tenía posibilidades de jugar y no lo hubiera hecho en seis de los otros siete partidos, habría sido un poco más difícil, creo", ha afirmado acerca de una posible titularidad.