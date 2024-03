Brahim Díaz y su fichaje por el Real Madrid: "Es imposible decir que no, es otra dimensión, no escuché otras ofertas"

El gran protagonista de los últimos días es Brahim Díaz. El futbolista del Real Madrid se ha convertido en el foco de todas las miradas por su elección de defender a la selección de Marruecos y un presunto desplante de Luis de la Fuente con él para que acudiese al combinado nacional español.

Mientras tanto, el jugador se ha sentado en Universo Valdano y ha confesado detalles de su etapa en el Real Madrid, donde ahora está viviendo su momento más dulce.

"Cuando volví al Madrid el inicio no fue como me habría gustado, pero ahora está siendo increíble. Mi sueño es triunfar aquí. Estoy en mi mejor momento. La confianza en el jugador se nota, la pelota no te quema, tienes más energía y más ritmo. La afición ha sido increíble, el cariño que me han dado desde el inicio", ha afirmado.

Brahim está muy agradecido a Ancelotti por su trato hacia él: "Estoy cómodo donde me ponga el entrenador. El míster me ha dado cariño desde el inicio, sabe como llevar el grupo, tiene mucha experiencia. Sabe rotar a los jugadores. Es un entrenador especial de los que te hacen ganar, mejorar, aprender y te da libertad para mostrar tu fútbol".

Una llegada muy ilusionante

El futbolista ha confesado a Valdano que su fichaje por el Real Madrid es un sueño cumplido: "Cuando llega el Madrid es imposible decir que no. Si está el mejor club del mundo, el sueño de todo jugador, te das cuenta de que es otra dimensión. Cuando me dicen que hay interés digo sí y cien por cien. No escuché otras ofertas".

"Lo bueno que tiene el Madrid es que no mira el DNI. Si estás preparado te van a dar la oportunidad y la tienes que aprovechar. Es el nivel más exigente del mundo y tienes que estar siempre en tu mejor versión", ha valorado.