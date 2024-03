Brahim justifica su decisión de jugar con Marruecos: "He tenido que elegir entre dos países que amo"

Brahim Díaz se ha cansado de esperar la llamada de la Selección española de fútbol. Tras meses de debate y especulación, el jugador del Real Madrid se ha decantado por jugar con Marruecos, siendo seleccionado por el país africano para el próximo parón internacional.

El futbolista de 24 años, nacido en Málaga, ha aparecido en la última edición del programa 'Universo Valdano', donde ha conversado con Jorge Valdano sobre sus inicios en el fútbol, su etapa en el Manchester City y, lo más importante, su decisión de jugar con la selección marroquí.

El ya convocado con Marruecos ha expresado reiteradamente su agradecimiento a todas las instituciones que le han dado oportunidades dentro del fútbol: "He tenido que elegir entre dos países que amo. Málaga es mi ciudad, pero tengo raíces marroquís. Lo he decidido así porque me han dado una oportunidad, me han dado amor y cariño. Estoy agradecido a todo el mundo, y no hay que dar más vuelta a nada".

Encogiéndose de hombros ante la insistencia de Valdano, Brahim ha asegurado que su decisión ha sido influenciada por el compromiso de la selección marroquí en permitirle jugar en la Copa del Mundo: "Todos soñamos con jugar mundiales. Me siento identificado por lo que hicieron allí [la selección marroquí en el Mundial de Catar].

Brahim también ha reivindicado su juego y su posición en el campo. El hispano marroquí ha dado detalles sobre su condición de ambidiestro, recalcando que en espacios cortos prefiere emplear su pierna izquierda, pero que para desplazamientos largos se siente más cómodo con la diestra.

El futbolista también ha reafirmado su compromiso con el Real Madrid, calificándolo como "el mejor club del mundo". En cuanto a su ídolo de juventud, ha resaltado a Zidane, aunque ha reconocido haberle visto más en vídeos que en directo: "Era un espectáculo". También ha destacado a David Silva como un modelo a seguir durante su etapa en el City.