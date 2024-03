Sean Strickland pide la revancha contra Du Plessis por el título de peso medio de la UFC

A principios de este año, Sean Strickland y Dricus Du Plessis se disputaron el título de peso medio de la UFC en un duelo fascinante y tremendamente igualado que se decantó del lado del sudafricano por decisión dividida. Se trataba de la primera defensa de título de Strickland y, aunque para muchos el entonces campeón hizo suficiente, no pudo retener el preciado cinturón. Ahora, el estadounidense ha reclamado una revancha contra Du Plessis a través de X.

"Sabéis que no me importa la política sobre las peleas o un cinturón, pero me hace reír que le dieran la revancha a Izzy con Alex después de quedarse dormido. Perdí una decisión cerrada que el propio Dana pensó que había ganado. Todos lo hicieron... Las estadísticas lo hicieron. Esto necesita una revancha", publicó Strickland. Lo cierto es que resulta extraño que ante un pelea tan ajustada como fue aquella, la UFC no planteara un nuevo combate entre ellos de forma inmediata.

"En algún momento, estos dos volverán a pelear, estoy seguro. Pero no estamos pensando en una revancha inmediata en estos momentos" fue lo que dijo en la rueda de prensa posterior a la pelea Dana White, presidente de UFC. Paradójicamente, tal y como dice el ex campeón en su publicación en redes, el propio White confesó también haber pensado que Strickland se había llevado la pelea antes de conocer la polémica decisión de los jueces.

Tras su victoria, Du Plessis retó a Israel Adesanya, con quien mantiene una rivalidad deportiva desde hace años. El ex campeón, que precisamente se retiró una temporada tras perder con Strickland en septiembre del año pasado, no dudó en aceptar el reto y desde entonces se ha dado por sentado que el retorno de Izzy será para pelear contra el sudafricano por el título de peso medio. Si bien es verdad que el aura del gran campeón es inigualable, no hay duda de que Strickland merecería antes esta pelea.