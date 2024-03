La foto más viral de Pepe en Champions tras repetir la misma acción contra el Arsenal 18 años después

Pepe (Képler Laverán Lima Ferreira) continúa ampliando su leyenda y se ha convertido ya en el futbolista más longevo en jugar la Champions League, aunque parece que por él no pasan los años.

Con 41 años, el central del Oporto disputó los octavos de final contra el Arsenal y ahora, tras la eliminación en la vuelta de penaltis, una fotografía suya se ha hecho viral en las redes sociales.

El partido de vuelta entre ambos equipos se fue a la prórroga tras el gol de Leandro Trossard gracias a una asistencia de Martín Odegaard. Un tanto que presenció el propio Pepe, quien en ese momento se encontraba intentando cubrir al belga en el disparo. No obstante, el brasileño no lo pudo conseguir, pero la instantánea no pasó desapercibida para los amantes del fútbol e hizo volver a años atrás, en concreto, 18.

Misma camiseta, mismo rival y prácticamente la misma acción. Pepe comenzaba a despuntar en el Oporto antes de marcharse a LaLiga española y fichar por el Real Madrid. Fue el 26 de septiembre de 2006, partido en el que el Arsenal ganó al Oporto por dos goles a cero en fase de grupos de la Champions League.

Thierry Henry abrió el marcador con un gol en el que Helton no pudo hacer nada. Un gol muy similar al de Trossard y que también quedó inmortalizado desde el mismo ángulo.

Las fotografías son tan similares que se repiten tanto las posturas de Trossard y Henry, como la de los porteros, como el escenario (Wembley). Una imagen que quedará para la historia y que refleja la gran trayectoria de Pepe en el fútbol europeo.