La intrahistoria del "bufón de Europa": la polémica entre Xavi Hernández y un periodista... con Guardiola de fondo

Xavi Hernández, tras vencer al Nápoles por 3-1 en el encuentro de vuelta de los octavos de Champions y clasificarse para los cuartos de final de la competición, decidió sentarse en rueda de prensa y recordar algunas de las "durísimas críticas" que ha recibido el FC Barcelona durante el pasado de "periodistas catalanes".

El técnico catalán se dedicó a pasar facturas y a recordar frases como la del "bufón de la Champions". "¿Qué hacemos, qué hacemos ahora con el bufón de la Champions?", añadió el técnico catalán, haciendo referencia a una frase de Ramón Besa, jefe de deportes de El País en Catalunya.

El periodista, tras la derrota del club azulgrana en la fase de grupos de la Champions 2023-2024 frente al Shakhtar, tituló aquel día lo siguiente: "El Barça, derrotado ante el Shakhtar, es el bufón de Europa". Asimismo, Besa recalcó en los siguientes párrafos que "no hay seguramente un equipo más bufón en Europa que el Barça": "El último ridículo ha sido el de perder contra un rival menor que ni siquiera puede jugar en su país por la guerra y se ha tenido que refugiar en Hamburgo".

Ramón Besa, comentarista en la Cadena Ser, intervino en El Larguero tras el Barça-Nápoles para explicar el origen de las declaraciones de Xavi Hernández y comentó, además, que el técnico de Terrassa ya se había puesto en contacto previamente con él para cuestionar la crónica del pasado partido ante el conjunto ucraniano.

"Las palabras de Xavi no me han sorprendido porque ya tuve un diálogo con él por WhatsApp. Me envió mi artículo y me decía que yo tenía mala baba, que me salía de vez en cuando. Lo primero que le dije es si había leído el artículo, porque con lo del 'bufón de Europa' no me refería al Barça de Xavi. Si esto se mantiene por WhatsApp no hace falta decirlo en rueda de prensa. El Barça está en cuartos, no ha ganado la Champions. Me caerán palos por redes sociales y se quedará descansado. Si esto le sirve para estar en paz consigo mismo, me parece bien. Acepto la crítica, pero también distingo entre un adjetivo y una persona que va a por ti. Eso sí me sabe mal", aseguró el periodista en El Larguero.

Besa quiso aclarar que esa expresión no hacía referencia directamente al Barça de Xavi, sino a una serie de malos resultados en los últimos años del conjunto catalán en Europa. Así lo narró después del encuentro en Hamburgo ante el club ucraniano: "El 1-0 frente al Shakhtar no tiene la trascendencia del 4-0 del Liverpool o el 3-0 de Roma, por no recordar el 2-8 del Bayern. El resultado puede remediarse porque los barcelonistas todavía aspiran a clasificarse para los octavos de Champions. El escarnio, sin embargo, fue igualmente mayúsculo por la impotencia del plantel de Xavi después de dos años de ausencia en la competición. La nulidad es hoy tan sobrecogedora como sonrojan fue ayer su no presencia y lamentable resultó su fragilidad cuando sucedían goleadas como la de Anfield".

Guardiola en el horizonte

Asimismo, Ramón Besa aseguró que los diversos problemas de Xavi con la prensa "afectan a más periodistas" cercanos, según el propio técnico del Barça, a Pep Guardiola: "Es una cuestión que afecta a más periodistas, al núcleo que se considera más cercano a Guardiola. Él considera que tenemos un vínculo que no tenemos con él. Se equivoca. No recuerdo a un entrenador que haya sido tan bien recibido, no solo por la prensa de Barcelona, sino por la de Madrid. Es un jugador que ha sido bien visto en muchos campos de España".