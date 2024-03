Víctor Fernández, entre lágrimas de emoción, por su regreso al Real Zaragoza

Ya es oficial: Víctor Fernández es el nuevo entrenador del Real Zaragoza. El entrenador no ha podido contener las lágrimas en la rueda de prensa de presentación como el nuevo entrenador del club y se ha visto obligado a abandonar la comparecencia.

El técnico empieza su cuarta etapa con el club, algo que le ha producido terminar visiblemente emocionado después de contar que cuando ha llegado a la Ciudad Deportiva casi no le salían las palabras. "Cuando he llegado a la Ciudad Deportiva me notaba raro, me he puesto nervioso en el vestuario. Cuando he ido a hablar con los jugadores, casi no podía hablar", explicaba.

"No quiero hacer el ridículo con vosotros (la prensa)", ha dicho a la prensa y tras ello, ha empezado a llorar sin poder contenerse.

Asimismo, tras tener que abandonar la rueda de prensa, ha continuado con diciendo: "No llego como un salvador, sino como uno más. Yo vivía muy bien: tenía una vida cómoda, fácil, era feliz...".

Si bien, las lágrimas han vuelto a aparecer en el momento en el que ha hablado de su cuerpo técnico, en el que ve reflejado el zaragocismo y sus ganas de sacar el equipo adelante. Esto ha producido un gran aplauso por parte de todos los asistentes a la rueda de prensa, entre los que se encontraban Raúl Sanllehí y Juan Carlos Cordero.