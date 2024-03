Vinícius se disculpó con Mingueza tras su encontronazo: "Perdón, hermano"

El empujón de Vinícius por un agarrón producido por Mingueza durante el encuentro entre el Real Madrid y el Celta de Vigo sigue siendo protagonista en el mundo del fútbol. Días más tarde, se ha podido conocer que el brasileño pidió perdón al futbolista del conjunto vigués tras mostrar tal reacción.

Los compañeros de El Día Después, de Movistar Plus +, han publicado una conversación entre ambos futbolistas donde se ha podido observar que 'hicieron las paces' después del rifirrafe que se produjo en el terreno de juego del Santiago Bernabéu.

"Perdón, hermano. Yo intento seguir, si tu me agarras y sueltas, ok, pero tú me haces así (Vini realiza el gesto de tirar de la camiseta). Me haces así y yo me enfado", añadió el jugador madridista, que intentó explicarle a Mingueza su reacción ante el agarrón.

Asimismo, las cámaras de DAZN también pudieron captar el momento de la 'charla' entre ambos futbolistas. "Sí, pero tú tienes que soltar, tienes que soltar. Si agarras, sueltas", comentó Vini al exftubolista del Barça. Mingueza, por su parte, le explicó que esa era la única forma de pararlo en ese preciso momento: "Te tengo que parar".