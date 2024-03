John Cena, el 16 veces campeón del mundo de la WWE que entregó un premio Oscar desnudo

Los primeros acordes de My Time is Now hacían chillar de emoción a los miles de personas que anegaban cualquier recinto en el mundo que acogiese un evento de la WWE. Entraba John Cena al cuadrilátero, y el público se rendía a los pies de una de las más grandes leyendas de la compañía de wrestling y entretenimiento. Hoy, el legendario luchador acapara todos los focos por su desnudo integral en la entrega del premio a mejor diseño de vestuario en la 96ª edición de los Oscars.

Nacido un 23 de abril de 1977 en West Newbury (Massachussets), su 'you can't see me' es historia de la WWE: mano extendida arriba, mirada al rival tendido sobre el ring, moviendo la mano sobre el rostro y diciéndole 'no puedes verme', antes de coger impulso con las cuerdas para dejarse caer y golpear en la cara a su contrincante.

Su presencia ya no es tan habitual como lo era hace dos décadas, cuando era toda una estrella, pues sus obligaciones en el set de rodaje se lo impiden (protagoniza The Peacemaker, y ha aparecido en Escuadrón Suicida o Fast & Furious X), aunque ni un solo fanático del wrestling se ha olvidado de él.

No es para menos, sobre el ring logró proclamarse campeón del mundo de la WWE hasta en 16 veces ocasiones —13 como campeón de la WWE y tres como campeón de peso pesado de la WWE—, otras cinco levantó el cinturón de campeón de Estados Unidos y otras cuatro el de parejas. Además, también se llevó una vez el Money in the Bank Ladder Match y ganó dos veces Royal Rumble.

En el imaginario colectivo aún destacan sus grandes rivalidades con otras estrellas de la WWE, como Dwayne The Rock Johnson, Randy Orton, Batista, o Triple H. Su última pelea, una dura derrota ante Solo Sikoa en Crown Jewel 2023, dejó muchas dudas sobre su continuidad en el universo de la lucha libre cuando está cerca de cumplir los 47 años.