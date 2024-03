Horario y dónde ver UFC 299 con O'Malley vs. Vera 2

Este fin de semana se celebra uno de los eventos más esperados del momento en UFC. La madrugada del sábado 9 al domingo 10 de marzo tendrá lugar la velada UFC 299 en el Kaseya Center, Miami. En el evento se disputará el título de peso gallo masculino entre el campeón Sean O’Malley y el aspirante Marlon Chito Vera. Como pelea coestelar, veremos el espectacular duelo de peso ligero entre Dustin Poirier y Benoît Saint Denis.

El evento se podrá ver en directo en streaming a través de la APP de Eurosport. El cartel previo preliminar se podrá ver a partir de las 00:00 horas (hora peninsular española). A las 02:00 horas comenzarán las peleas preliminares y a partir de la 04:00 de la madrugada dará comienzo el cartel principal. Posteriormente estará disponible para ver bajo demanda en la APP de Eurosport.

El colorido Sean O’Malley disputará este fin de semana su primera defensa de título desde que se coronó como campeón el verano pasado. 'Sugar', con un récord de 17-1, lo hará ante el único luchador que le ha vencido a lo largo de su carrera, Marlon Vera. Ambos luchadores se enfrentaron en 2020 y en aquella ocasión el ecuatoriano salió victorioso. El actual campeón tendrá que afinar su puntería para conservar el cinturón. O’Malley tiene doce triunfos por nocaut, nueve de ellos en el primer asalto.

Por su parte, Chito Vera tendrá una oportunidad única en su carrera. El ecuatoriano, actual número cinco de la división del peso pluma, llega a esta cita tras una victoria por decisión ante Pedro Munhoz.

En la pelea coestelar se podrá ver otro duelo de alto nivel entre Dustin Poirier, número tres en la clasificación del peso ligero, contra una de las grandes promesas de la división, el francés Benoît Saint Denis. 'The Diamond', que llega tras una derrota contra Justin Gaethje, tiene mucho que perder y poco que ganar en esta complicado reto. Sin embargo, 'The god of war' —uno de los luchadores más espectaculares— tiene la oportunidad de demostrar su verdadera valía y dar un buen salto en el ranking de la división.

Cartelera principal de UFC 299