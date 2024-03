El Bayern remonta a la Lazio... ¡con el mismo gol fuera de tiempo que anuló Gil Manzano al Real Madrid en Mestalla!

La vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ha dejado muchas imágenes para el recuerdo... y una jugada que sin duda hará enfurecer al madridismo. No tiene nada que ver con el Real Madrid directamente, ya que jugará su partido correspondiente la próxima semana en el Santiago Bernabéu ante el Leipzig, pero sí de forma indirecta.

Todo aconteció en los compases finales de la primera parte del Bayern de Múnich - Lazio. El conjunto italiano logró una ventaja mínima en la ida en Roma gracias al penalti y expulsión de un Upamecano que fue increpado por su propia afición tras el error, por lo que los bávaros necesitaban remontar después de un partido de ida grupalmente flojo. Así las cosas, salieron a morir y lograron su objetivo inicial antes de finalizar los primeros 45 minutos.

En el ecuador de esa primera parte, fue Harry Kane el encargado de empatar la eliminatoria con un gol oportunista, de '9' puro, rematando un centro en semifallo de Guerreiro. El Bayern se soltó aun más empujado por el Allianz Arena, y rondó el segundo gol con diversas ocasiones de peligro hasta que lo consiguió... fuera de tiempo.

El colegiado del encuentro había dado un minuto de añadido al primer periodo de juego, con el Bayern volcado sobre el área de la Lazio, cuando permitió que el conjunto alemán botase un córner en la última jugada posible, diez segundos antes de cumplir el tiempo añadido. Un saque de esquina que se sacó de manera efectiva 24 segundos después de lo marcado legalmente por el colegiado, de hecho, y que acabó en gol en una jugada calcada a la del Real Madrid ante el Valencia del pasado sábado.

Sacó el córner Guerreiro, apoyado por Musiala a la hora de patear el esférico, y su envío pasado (quizá en jugada ensayada) encontró a De Ligt solo pero muy alejado del arco para intentar un remate de cabeza desde el costado derecho. El central neerlandés optó por colocar el cuerpo y buscar un remate que fue más bien un centro, defectuoso pero con la potencia suficiente para inquietar a la zaga romana.

Vaya si lo hizo, porque tras rebotar en el césped llegó a la cabeza de un Müller que no perdonó a escasos metros de la línea de gol. Conectó su cabezazo en el corazón del área, ante el que Provedel no pudo hacer nada, y ya no se volvió a jugar en esa primera parte. Ni tiempo a sacar de centro tuvo la Lazio, cuyos jugadores obviamente se quejaron y mucho al colegiado del encuentro, Slavko Vincic.

Hubo muchísimas similitudes entre el gol del alemán y el de Bellingham en Mestalla el pasado fin de semana. El tiempo añadido ya estaba cumplido (aunque en el caso del Real Madrid debería haberse alargado más por otras pérdidas de tiempo) cuando se sacaron los respectivos córners, y si bien en el más reciente se produce un remate directo y en el del Real Madrid la jugada llega tras un rechace al centro inicial, son situaciones prácticamente calcadas.

Brahim tuvo que salir del área y encontrar el hueco para colgar el balón, es cierto, pero apenas unos segundos después de que se lanzase aquel saque de esquina. Después, la situación y el remate de Müller y Bellingham son idénticos, ambos fuera de tiempo y sin llegar a sacarse de nuevo de centro. La gran diferencia, eso sí, es que Gil Manzano avisó de que era la última jugada aunque después titubease y pitase el final en el peor momento posible, mientras Vincic no lo hizo.

En cambio, muchos madridistas han clamado al cielo por la similitud de las jugadas y por la gravedad del error de Gil Manzano analizado en perspectiva, porque al Madrid le costó dos puntos y al Bayern no le supuso nada contar o no con ese gol, ya que ganó 3-0 y pudo hacer alguno más. Además, han denunciado la disparidad de criterios entre el arbitraje español (muy criticado) y el europeo, remarcando la enorme diferencia entre ser pitados en España y ser pitados en Champions.