Otro problema de Quincy Promes con la justicia: detenido en Dubái y en peligro de extradición

Quincy Promes, actual futbolista del Spartak de Moscú, no será finalmente extraditado a Países Bajos después de haber sido detenido en el aeropuerto de Dubái tras provocar un accidente de tráfico y darse a la fuga en la ciudad emiratí.

El exjugador del Sevilla, Twente o Ajax, entre otros, fue detenido mientras pasaba el control fronterizo junto con el resto de sus compañeros para volver a Moscú. Sin embargo, el atacante, tras permanecer unas horas en comisaría, fue trasladado hasta un hotel del país arábigo en régimen de arresto domiciliario y todo quedará en una simple multa económica, según indica Sport Express.

Problemas con la Justicia de Países Bajos

El jugador de origen neerlandés se enfrenta en su país a una condena de seis años de cárcel por su papel en una trama de narcotráfico (fue pillado en un negocio con más de 1.350 kilos de cocaína) y a 18 meses de prisión por apuñalar a un familiar.

La fiscalía neerlandesa, después de conocerse la detención de Promes en suelo arábigo, "verificó el informe del arresto" y confirmó que el futbolista de 32 años había sido "arrestado por un delito local y no por los crímenes cometidos en los Países Bajos": "Por ahora no vamos a responder a la pregunta de si solicitaremos o no su extradición. Eso es todo. No hemos indicado que estemos negociando su extradición".

Según indica el medio anteriormente citado, Rusia habría intervenido en las altas esferas del país arábigo para que Quincy Promes no fuese extraditado a su país de origen. Asimismo, todo hace indicar que volará hasta Moscú durante este martes 5 marzo y podrá estar disponible para disputar el encuentro liguero del próximo domingo ante el Voronezh Fakel.

Este nuevo problema con la Justicia podría provocar que el Spartak de Moscú se replantee la renovación del jugador neerlandés, que cumple contrato el próximo 30 de junio del 2024. De no seguir en el conjunto ruso, deberá de encontrar un nuevo club dentro del país moscovita o emigrar a otro territorio que no tenga Tratado de Extradición con los Países Bajos. De lo contrario, terminará cumpliendo condena en la cárcel de su país.