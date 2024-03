El podio de la prueba de salto de longitud de los Mundiales de Glasgow tuvo una agradable sorpresa para el atletismo español: Fátima Diame (Valencia, 1996) se colgó el bronce, la primera medalla absoluta que conseguía colgarse en su carrera deportiva, con una marca de 6.78.

La sorpresa fue para todos, menos para ella: "Esta noche he soñado que ganaba una medalla, no sabía qué metal tenía, pero el bronce me vale". Pese a que nadie esperaba verla entre las tres mejores, su nombre ya nos lo sabíamos desde hace una década, cuando se presentó como junior al campeonato de España de pista cubierta y se llevó el oro en salto (6,29) y en los 60 metros (7.45).

Ese salto al apartado de 'grandes promesas' del atletismo español la colocó en una posición que, como ella misma ha reconocido, no supo gestionar. Pero eso nunca le impidió seguir trabajando para llegar a lo más alto: tres años después empezó a sobresalir en los campeonatos internacionales absolutos, con la longitud como prioridad, y logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Su actuación en la cita olímpica no fue como esperaba. La presión pudo con ella. Y esa fue la razón que le llevó a tomar la decisión de dejar su Valencia natal para dar un paso que le permitiese subir de nivel: puso rumbo a Guadalajara para entrenar con Iván Pedroso, que dirige a saltadores como Yulimar Rojas, Tessy Ebosele, Jordan Díaz o Ana Peleteiro. El cambio de aires le sentó de fábula: el año pasado en Budapest se quedó cerca del podio, con una marca de 6.82, su récord personal, cuatro centímetros menos que el salto que le ha dado el bronce ahora.

En el largo camino que Diame ha tenido que andar para estar entre las mejores atletas del mundo, solo hizo una parada, para denunciar una realidad que muchas deportistas viven cada día: la sexualización de su cuerpo, con vídeos de sus saltos ralentizados, y los comentarios sexistas a los que se expone cada vez que postea una fotografía.

La próxima parada para la valenciana, antes de empezar a soñar con los Juegos Olímpicos de París 2024 y redimirse de su primera experiencia olímpica, es el Europeo de Roma.