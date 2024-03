Fernando Alonso, el 'chico feliz' que promete emoción en Bahréin: "Ha sido una sorpresa increíble ser tan competitivos"

La primera clasificación del año en el Mundial 2024 de Fórmula 1 nos ha dejado a Max Verstappen de nuevo en la pole para comenzar el campeonato, pero un sabor de boca mucho más agradable que el año pasado. La parrilla está más compacta que nunca, y pese a las tres décimas de ventaja del neerlandés, tras él una marabunta de siete pilotos sabe que este puede ser el año en que no sea invencible.

En el seno del equipo Aston Martin la alegría es incluso mayor, y eso que Lance Stroll no pasó de la Q2 y saldrá duodécimo. En cambio, Fernando Alonso solo pudo ser sexto, pero a décima y media de Charles Leclerc, que fue segundo, y se mostró exultante e incluso sorprendido por las prestaciones de un AMR24 que compitió configurado con un 'set up' más pensado para la carrera del sábado, por lo que cualquier cosa es posible.

Así lo cree también el piloto asturiano, que ya reconoció por radio en los Libres 3 que había "conectado con el coche", y que aseguró tras la primera 'qualy' de la temporada que su 'feeling' con el monoplaza era mucho mejor de lo esperado, y que había sido "una sorpresa increíble" haber sido tan competitivo en clasificación, consciente de que su fuerte y el del coche será la carrera.

"He tenido sensaciones contrarias en los test a este finde, porque en los test no lo sentíamos como realmente nuestro, era un coche muy difícil de conducir y no estábamos muy en control del monoplaza, porque cambiábamos cosas en el 'set up' y la puesta a punto y el coche no respondía, hacía un poco lo que él quería", explicó el asturiano en declaraciones a DAZN tras terminar sexto en la calificación de este primer Gran Premio de la temporada, en el circuito de Sakhir.

Sin embargo, el español bicampeón del mundo en 2005 y 2006 sostuvo que este fin de semana "ha sido todo lo contrario", una grata sorpresa para él y para el equipo: "Cada cambio que hemos hecho, por mínimo que fuese, hacía exactamente lo que queríamos. Ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho, incluso con cambios de reglajes".

"Tenía ganas y curiosidad por la primera sesión de crono, que ya estamos todos en igualdad de condiciones para competir, y ha sido una sorpresa increíble el ser competitivos, a ver si mañana lo confirmamos", terminó confesando el piloto ovetense, que ya logró el podio en Bahréin partiendo de la quinta posición el año pasado y volverá a buscar la machada. Coche, desde luego, parece tener, ya que en 2023 clasificó a seis décimas de la pole, y este año sólo a tres, por lo que pelear el podio no es para nada descartable.