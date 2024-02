Sergio Rico volverá a entrenar con el PSG tras su accidente: "Quiero volver a sentirme profesional"

La recuperación de Sergio Rico progresa a pasos agigantados y su vuelta a los terrenos de juego estaría más cerca que nunca de producirse. El portero español regresará a las instalaciones del París Saint-Germain durante los próximos días para ponerse a las órdenes de Luis Enrique tras superar la aneurisma cerebral que sufrió el pasado 28 de mayo del 2023, según indica The Athletic.

El futbolista andaluz estuvo 26 días en coma inducido tras sufrir un traumatismo craneoencefálico al caerse de un caballo mientras disfrutaba con su familia y amigos en El Rocío, Huelva. Después de este aparatoso incidente, Sergio Rico fue trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, lugar donde permaneció ingresado un total de 82 días.

Recientemente, el actual cancerbero del PSG habló sobre su estado de salud y de un posible regreso al mundo del fútbol: "Cada día estoy mucho mejor. Siento que mi cuerpo vuelve a ser el de antes, diría que me he recuperado al 90 por ciento. En mi cabeza no cabe otra idea que volver a ser portero, todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema".

"Estoy con ganas. Quiero tener más libertad porque me siento bien. Quiero volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista profesional. Perdí, aproximadamente, 20 kilos. Pesaba sobre 92 y me quedé en 73, pero ahora estoy en 88", añadió un Sergio Rico que, recientemente, recibió la buena noticia de que iba a ser padre.