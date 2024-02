El increíble récord del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso: 33 partidos consecutivos sin conocer la derrota

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ha logrado uno de los mayores hitos que se recuerdan en la historia del fútbol alemán. El conjunto bávaro, tras conseguir una nueva victoria ante el Mainz por 2-1 en la jornada 23 de la Bundesliga, ha encadenado 33 encuentros oficiales sin conocer la derrota.

Esta impresionante racha ha puesto fin al récord que mantenía el Bayern Múnich de Hansi Flick, con 32 encuentros sin perder en dos temporadas consecutivas: la 2019-2020 y 2020-2021. La última derrota del equipo dirigido por Xabi Alonso se produjo durante el pasado 29 de julio del 2023 en un encuentro amistoso frente a la Real Sociedad (1-0). Desde entonces, el club alemán ha conseguido 29 victorias y 4 empates entre la Bundesliga, Europa League y DFB Pokal.

El entrenador donostiarra, tras conseguir este récord, alabó a sus jugadores: "No me canso de felicitar a mis futbolistas. El esfuerzo que hacen, el compromiso que tienen semanalmente, es tan fácil trabajar con ellos. Aprendo tanto de cada entrenamiento, de cada partido. Es estupendo que hayamos alcanzado esta bonita cifra".

No obstante, Xabi Alonso reconoció que aún "no han ganado nada" a pesar de seguir vivo en las tres competiciones y quiere mucho más. "No te dan medallas por eso. Es bonito pasar este proceso. Empezamos en julio con este grupo, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Estamos logrando grandes cosas, pero no queremos parar", concluyó el campeón del mundo con España en 2010.