Fernando Alonso pasa desapercibido en la nueva temporada de 'Drive to Survive' tras firmar 8 podios

La serie de la Fórmula 1 Drive to Survive ha vuelto este mismo viernes, aprovechando los test de Bahréin y abriendo boca de cara al inicio de la temporada. Como se ha podido comprobar en las pasadas temporadas de la serie de Netflix, esta tiene una manera muy particular de abordar ciertos temas y, a veces, peca de dar mucha importancia a algo que no lo tiene y viceversa. Esto es lo que ha sucedido en la sexta entrega, en la cual Fernando Alonso apenas aparece 20 minutos.

El piloto español firmó una gran temporada en 2023 después de haberse subido ocho veces al podio y terminar con un gran resultado, a pesar de los altibajos de Aston Martin. No obstante, esto parece que no ha sido suficiente para considerarle como uno de los protagonistas de esta nueva entrega: el asturiano aparece menos de 20 minutos de los casi 450 que hay.

De hecho, la serie está más centrada en Aston Martin que en el bicampeón del mundo español. Así, se ocupa mucho más en el CEO de la escudería, Lawrence Stroll, y de lo que ha querido conseguir el equipo de Silverstone: "Nuestro objetivo es sacudir ese top 4 de los mejores equipos y, por supuesto, eso molestará a algunos en el paddock, pero ese es su problema".

En esta misma línea, es cuanto menos impactante que Lance Stroll, hijo del CEO de la escudería, cobra mayor protagonismo que el asturiano, incluso cuando hizo podio en Bahréin. "Mi objetivo es hacer feliz al hombre mayor", refiriéndose a su progenitor.

Asimismo, Netflix no le ha dedicado ni un solo capítulo a Alonso, que llegó a estar entre los primeros clasificados y terminó el Mundial cuarto. Si bien, se ha centrado en escuderías como Alpine, a quien le ha dedicado hasta dos capítulos completos.

Además, en el momento en el que parecía que Alonso podía estar en el foco de atención -al conseguir una merecida segunda posición en el GP de Mónaco- el que copa más minutos es Lewis Hamilton. Todo ello porque se puede observar cómo la relación entre el inglés y Mercedes comienza a tensarse.

Aunque es cierto que el asturiano no consiguió la esperada victoria número 33, sí fue uno de los protagonistas indiscutibles del Mundial de 2023. No obstante, para aquellos seguidores de Alonso que se hayan quedado con mal sabor de boca con su escasa participación en la serie... siempre les quedará esta nueva temporada de Fórmula 1.