Pocos objetivos pueden quedarle ya a Pep Guardiola como entrenador de fútbol. Hizo del Barcelona una máquina casi perfecta de jugar al fútbol, también logró darle brillo al proyecto del Bayern -le quedó la Champions- y ahora con el City también lo está ganando prácticamente todo.

Por eso, al de Santpedor le quedan ya pocos retos por cumplir, aunque hay uno que le hace especial ilusión, como declaró hace unos días a la ESPN: "Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador. Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección".

Las declaraciones de Guardiola habrán llegado sobradamente a los oídos de muchas Federaciones, que soñarán ahora con poder contar con Guardiola en sus banquillos. ¿Le imaginan en el de España? Parece una opción poco probable pero no es descabellado que alguno de los futuros candidatos a presidir la Federación, inmersa ya en proceso electoral, le tire los tejos.