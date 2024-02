El seleccionador de los Países Bajos alucina con el cambio de sede de la Nations League: "Esto no puede pasar"

Andries Jonker, el seleccionador de Países Bajos, ha atendido a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Nations League en España. Partido que se celebrará este viernes a las 21:00 horas en la Cartuja en Sevilla. El seleccionador, que sorprendió hablando español, sin casi necesitar traductor, se mostró alucinado con el cambio de última hora de la sede del partido.

"Es malo para el fútbol femenino. He trabajado muchos años en el fútbol con los hombres y nunca pasó esto. Nunca. Que la campeona del mundo cambie la sede dos semanas antes del partido. Estoy muy sorprendido. ¿Qué pasa en España? Todo el mundo tiene mucho respeto por los jugadores en España. Tanto mujeres como hombres. Esto no puede pasar. Aunque este no es un problema para mí. Si queréis que juguemos en Sevilla, jugaremos en Sevilla", explicó Jonker en rueda de prensa.

Asimismo, el seleccionador también habló de cómo ve a su rival tras cambiar de entrenador: "Pienso que tiene una entrenadora nueva, pero la manera de jugar no ha cambiado mucho. El juego es muy típico, muy buena posición de la pelota. Saben mover muy bien la pelota técnicamente. El equipo no ha cambiado mucho. Ha pasado mucho en el fútbol femenino en España, pero el equipo no ha cambiado".

No obstante, Jonker se mostró muy optimista con su equipo y considera que se pueden imponer a las campeonas del mundo: "Tenemos mucho respeto a España, pero podemos ganar este partido, pensábamos en el Mundial. Si ganábamos, íbamos a Países Bajos con la Copa. Ahora otra vez se citan dos grandes equipos, podíamos ganar en agosto y podemos en febrero. Es un reto ganar al campeón del mundo en su casa".