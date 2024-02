La maldición del Barça en los octavos de Champions: sin victorias en el encuentro de ida desde hace ocho años

El FC Barcelona está viviendo una de las peores rachas que se le recuerdan en torneo europeo. El equipo de Xavi Hernández, tras un nuevo tropiezo en los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles (1-1), encadena más de ocho años sin vencer en el encuentro de ida de esta ronda eliminatoria de la competición continental más grande del mundo.

Habría que echar la vista atrás, concretamente hasta la temporada 2015-2016 para recordar la última victoria del conjunto catalán en los octavos de final de la Champions. El Barça, que finalizó líder de grupo ese año, se enfrentó al Arsenal de Arsene Wenger en el Emirates Stadium, escenario donde conseguiría la victoria tras imponerse por 0-2, con doblete de Leo Messi.

A partir de ahí, la maldición se apoderó del club afincado en la Ciudad Condal: PSG (2017, 4-0), Chelsea (2018, 1-1), Olympique Lyon (2019, 0-0), Nápoles (2020, 1-1), PSG (2021, 1-1) y Nápoles (2024, 1-1), son los rivales a los que se ha enfrentado el FC Barcelona en la ida de octavos y no han conseguido ganar lejos del Camp Nou o Montjuic. No obstante, dichas eliminatorias, a excepción de la del año 2021 dónde fueron doblegados por el conjunto parisino en el encuentro de vuelta (1-4), fueron superadas por el equipo azulgrana en el segundo 'duelo'.

La travesía en el desierto

El FC Barcelona, en la temporada 2021-2022 y 2022-2023, sufrió el amargo descenso a la Europa League tras cosechar dos fases de grupos nefastas de la Champions. El conjunto de Xavi, además, fue eliminado en ambos años de las eliminatorias de la segunda competición europea a manos del Eintracht de Frankfurt, que se coronó en el viejo Camp Nou tras conseguir imponerse por 2-3 (1-1 en la ida), y un Manchester United que hizo bueno el empate a 2 de la ida tras su victoria en Old Trafford por 2-1. La lucha en Can Barça por recuperar el trono perdido en Europa, hasta el momento, parece no tener fecha de regreso.