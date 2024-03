'Las mujeres salmón', el reflejo de la lucha a contracorriente: "Ellas han hecho posible que podamos elegir lo que queremos ser"

Lili Álvarez. Blanca Fernández Ochoa. Miriam Blasco. Sandra Sánchez. Son solo algunas de las muchas protagonistas de Las mujeres salmón, el quinto hijo literario de Patricia Cazón. En él, la periodista hace un recopilatorio de las historias más impactantes del deporte español con la mirada puesta en la lucha a contracorriente de las mujeres y su evolución durante el último siglo.

¿Por qué 'Las mujeres salmón'?Quería un título que llamase la atención de la gente y escogí este porque es un nado a contracorriente a lo largo de la historia. Ellas se enfrentaron a muchas dificultades, problemas y a una sociedad que quería a la mujer en casa. Hago una metáfora con el salmón, que remonta el río para poner su semilla. Ellas han hecho posible que mujeres como tú y como yo podamos elegir lo que queramos ser. Sin ellas muchas quizá no seríamos tan libres.

¿Se considera una mujer salmón?No, no. Gracias a Dios, por suerte ya tenía el camino abierto. Es cierto que me he encontrado con machismos, pero he tenido muchas puertas abiertas por mujeres periodistas que también están en este libro como Paloma del Río u Olga Viza, o también otras como María Escario o Mónica Marchante, que no están, pero podrían haber estado. Son mujeres que fueron a contracorriente, yo lo tuve mucho más fácil.

¿Recuerda alguno de esos episodios machistas?Una vez estábamos dos personas para entrar en un trabajo. Me eligieron a mí y uno de mis compañeros me dijo: "si a mí me hubieran preguntado, hubiera elegido al chico porque las mujeres sois problemas". Eso es machismo. Eso pasó hace muchos años y ahora pienso si a esa persona al pasárselo por la cabeza hubiera dicho "menuda barbaridad llegué a decir".

Quedan muchos tapones en el periodismo deportivo, pero se están derribando

¿Qué importancia tiene la mujer en el periodismo deportivo?Gracias a Dios cada vez tiene más. Recuerdo cuando entré en el As, hace 20 años, pensaba que no habría mujeres. Tenía la idea de que en el periodismo deportivo no había mujeres y cuando llegué sí que había. Estaban Carmen Colino y muchas más abriéndonos el camino. Ahora entras en una redacción de deportes y prácticamente hay tantas mujeres como hombres. Sigue quedando camino, eso sí. Todavía quedan muchos tapones, pero se están derribando, se está caminando en la dirección correcta.

¿Y el periodismo en la visibilidad de las mujeres deportistas?Es muy importante. En este libro incluyo el relato de Alfredo Relaño porque me interesaba contar cómo en todos estos años la mujer ha ido conquistando las portadas de la prensa. Hace 20 años había méritos y logros de mujeres, pero normalmente ocupaban una ventanita pequeña. Ahora Mireia Belmonte gana una medalla de oro y sabes que al día siguiente va a ser portada de los medios deportivos.

¿Qué buscaba con este libro?Yo lo que quería es que tú puedas acercarte al libro de manera individual, adentrarte en su historia, en sus éxitos, en su lucha y su legado, pero también que puedas alejarte y al leer todas las historias fuera como un crisol de voces que compusiera un relato común: la mujer en el periodismo deportivo y en la sociedad.

¿Un deseo que lograr con él?Quiero que Las mujeres salmón sea una biblia para las niñas del futuro para que les muestre que elegir el camino de ser libre siempre es el mejor aunque sea a contracorriente, porque fueron somos, porque somos serán. Y ellas son el futuro.

Patricia Cazón durante la entrevista para 20minutos. Sergio García

¿Qué ha aprendido con esta experiencia?Muchísimo. Es el libro que más me ha hecho crecer y evolucionar como persona y como mujer. Agradezco a todas las mujeres que están aquí y a las no están también todo lo que han hecho para que yo pueda trabajar, escribir, ser libre. Me quedo llena de admiración y también de dolor porque te das cuenta de que nadar a contracorriente es difícil.

¿Ha tenido que descartar a alguna mujer que quería incluir?Mi lista era mucho más larga, pero me ha atropellado el tiempo. Soy muy perfeccionista, tardo muchísimo en cada historia, me las leo mucho, no he dejado de trabajar y tengo un niño pequeño de tres años... Hubo un momento que no podía más. Sí hay mujeres que no he podido hacer, pero al final son todas las que están, pero no están todas las que son.

¿Qué historia le ha impactado más?Es muy complicado elegir una, pero sí que hay historias que te tocan mucho. La de Blanca Fernández Ochoa... se me ponen los pelos de punta. Quedé con su hermana Lola para que me contara sus historias y cuando la estaba escuchando se me hacía un puño el corazón. Se me caían las lágrimas. También con Virginia Torrecilla, con todo lo que ha pasado y su entereza a la hora de contarlo para que la gente vea que se sale y que hay que seguir adelante.

También incluye relatos de hombres.Ha habido hombres que han confiado en las mujeres y no las han mirado por su género. Eso también es muy importante para que la mujer pueda avanzar. Encontrar compañeros de viaje que no te juzguen por tu género sino por quién eres tú como profesional.



En el caso del fútbol femenino, la historia de Rafa Muga, organizador del primer partido de fútbol femenino en España, debía ser contada. Él luchó mucho por que el fútbol femenino se reconociera. Hizo una revista que se repartía por toda España y contaba todas las noticias, también organizó torneos, llevó a la selección antes de ser reconocida por la Federación a jugar a Italia... Su historia y la de otros como Félix Laguna, entrenador de Salma Paralluelo de atletismo, son fundamentales.

¿Es buen momento para sacar este libro antes de los JJOO?Por supuesto. Este libro está lleno de mujeres que en Juegos Olímpicos hicieron muchas grandes cosas. Algunas de ellas competirán en París. También es importante para que no se nos olvide quiénes estuvieron antes. Hay muchas mujeres que han ganado a lo largo de la historia del deporte y no las recordamos. La gente no tiene el mismo conocimiento de Manolo Santana que de Lili Álvarez y eso que es la primera gran deportista de este país, la primera en dar el patadón al techo de cristal. Yo quiero que este libro acabe con esa injusticia.

No quería hacer más ruido ni llenar el libro de Rubiales, quería poner el foco en ellas

¿De estos JJOO saldrán más mujeres salmón?

Por supuesto. El deporte en general está lleno de grandes héroes y grandes historias, pero el deporte femenino... en cada competición que hay te encuentras una historia detrás de cada mujer.

Trata también la salud mental en el deporte.Sí. La hermana de Blanca Fernández Ochoa, Montse Puche... hablan de ella. Hablan de ese momento del ‘¿y después del oro qué?’. Lola dice que a Blanca le ofrecieron un puesto en el Consejo Superior de Deportes, pero quizá no estaba preparada para dejar de entrenar y enfrentarse a políticos. Por eso ha creado la Fundación Blanca para apoyar a los deportistas en la salud mental y en el día después del fin de su carrera profesional.

Menciona ligeramente el caso Rubiales para hablar de la selecciónYo quería poner el foco en ellas. Bastante se ha puesto en algo ajeno a ellas después de una victoria transversal. No quería hacer más ruido ni llenar el libro de cosas de Rubiales. Sabemos todos lo que pasó, lo importante es el triunfo de ellas sobre la hierba, aunque también consiguieron otra victoria fuera.

Patricia Cazón Periodista deportiva. 44 años. Zotes del Páramo (León) Periodista deportiva desde hace más de 20 años, Patricia Cazón comenzó su andadura en el mundo de la comunicación en el Diario de León. Desde 2004 forma parte de Diario As, donde actualmente es cronista del Atlético de Madrid. En todos estos años ha escrito hasta cinco libros: 'Lágrimas de arena', 'Anecdotario', 'Hasta siempre, Vicente Calderón', 'El largo invierno' y este último, 'Las mujeres salmón'.

¿Cómo ve el futuro de esa lucha de la selección?Si con los pocos medios que han tenido, todas las zancadillas y lo que han vivido han sido campeonas del mundo, imagina ahora que les están dando medios.