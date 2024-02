Frenkie De Jong, indignado con la prensa: "Decís cosas que no son verdad y no os da vergüenza"

En la previa del partido de octavos de final de la Champions League que enfrentará a Nápoles y Barça, Frenkie De Jong ha sido el elegido por el conjunto azulgrana para responder a las preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa.

Al ser preguntado por su futuro en el Barcelona, De Jong ha respondido indignado: “La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, salen muchas cosas que no son verdad. Algunos de vosotros decís cosas que no son verdad y no os da vergüenza”.

El jugador ha explicado los motivos de su enfado y ha reafirmado su compromiso con el club catalán: “Estáis hablando mucho de mi contrato, situación, salario... Es mucho humo y mucha mentira. Dicen que estoy cobrando como 40 millones. Está lejos de lo que realmente cobro. Se han inventado una historia. Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños. Espero que pueda seguir muchos años”.

El holandés ha expresado que espera que su club no se plantee su venta, y ha continuado su carga contra los medios de comunicación: "Sé que hay muchas cosas que se inventan. Hay muchas cosas que no son verdad con jugadores, entrenadores... Tengo la sensación de que no va a cambiar eso. Estáis inventando cosas...”

Su indignación con los medios continuó al hablar de su momento anímico: “Estoy de maravilla. La prensa dice que no tengo nivel. Eso da igual. Las mentiras tenéis que cambiarlas”.

En referencia al "difícil" partido, De Jong ha expresado: “El Nápoles tiene un equipo con jugadores de máximo nivel. Hay jugadores de mucha calidad. Están en octavos de Champions", y en especial de Khvicha Kvaratskhelia, ha opinado: “Es un jugador de máximo nivel que marca diferencias en el equipo al que hay que tener en cuenta para mañana”.