El atletismo mundial sufrirá uno de los cambios más significativos en su historia con un cambio de la normativa del salto de longitud. La World Athletics que ahora preside Sebastian Coe está barajando un cambio radical en el salto que podría suponer un antes y un después en la prueba.

La nueva propuesta supondría eliminar la línea de batida que marca la histórica tabla por una zona de una anchura determinada que no se ha especificado aún, midiendo el salto de huella a huella, con el objetivo de reducir el número de nulos y conseguir un mayor espectáculo. Y es que el ajuste a tabla ha sido siempre un quebradero de cabeza para los atletas.

Esta idea viene motivada por un estudio de la WA sobre el elevado número de nulos en el pasado Mundial de Budapest. En un primer momento, se probaría en competiciones de un perfil bajo para ser oficial en 2026 y con los Juegos de 2028 que se celebrarán en Los Ángeles como punto de referencia y uno de los grandes objetivos.

Sobre este cambio ya habló el pasado diciembre Sebastian Coe: "Si tienes una competición así, es una hora de cobertura con demasiada inactividad, con gente cambiándose y preparándose par hacer algo. Eso se puede mejorar", aunque también vaticinó que esto "no hará feliz a todo el mundo".

Asimismo, sobre este proyecto también habló el número 2 de Coe, Jon Ridgeon en el pódcast Anything But Footy: "Eso hará que cada salto cuenta, añadirá riesgo y drama a la competición. Al mismo tiempo, estamos buscando formas de obtener resultados instantáneos para que no tengas que esperar 20 a 30 segundos antes de que aparezca el resultado. Se trata de hacer lo que ya tenemos aún más entretenido para el futuro".