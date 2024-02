El fútbol alemán ha amanecido de luto este martes con el fallecimiento de una de sus leyendas más grandes, Andreas Brehme, autor del gol que le dio a Alemania su segunda Copa del Mundo en la final del Mundial 1990 ante la Argentina de Diego Armando Maradona, en un partido en el que el combinado sudamericano terminó con 10.

Sirvió de revancha ese partido, pues la Albiceleste había tumbado a la Mannschaft cuatro años antes en un duelo en el que también estuvo el mítico lateral izquierdo germano, encargado de vestir de oro a su selección con un tanto que guarda una historia muy curiosa.

Brehme era zurdo y tenía un remate temible en las jugadas a balón parado, pero no escogió su pierna buena para el lanzamiento más importante de su carrera —un penalti señalado en el minuto 85 de la final de la Copa del Mundo en el Olímpico de Roma por una falta sobre Rudi Völler—, sino su pierna derecha.

El defensor, acostumbrado también a lanzar con la diestra, tomó esta decisión tras haber recibido un golpe en el pie izquierdo, y después de que Lothar Matthäus se negase a disparar por superstición —el centrocampista aseguró que no se sentía cómodo porque llevaba las botas que usaba solo en los entrenamientos y no las utilizaba normalmente—, y ante la política del seleccionador Franz Beckenbauer de que no disparase la pena máxima el futbolista que había recibido la falta.

Bayern, Inter... y Zaragoza

A nivel de clubes, Brehme también tuvo una exitosa carrera: ganó una Bundesliga y una Copa de Alemania con el Kaiserlautern —equipo que se negó a dejar tras descender a Segunda División con una mítica frase: "Juntos hemos metido el carro en el barro y juntos vamos a sacarlo"—, una Bundesliga y dos Supercopas alemanas con el Bayern de Múnich, y una Serie A, una Supercopa de Italia y una Copa de la UEFA con el Inter de Milan. Además, tuvo un breve paso por el Real Zaragoza (92/93), con el que marcó dos goles y dejó una asistencia en 21 partidos.

El de Hamburgo disputó 319 partidos con el Kaiserlautern, en los que anotó 53 tantos y repartió 19 pases de gol, otros 155 con el conjunto italiano, dejando 12 goles y cinco asistencias, y 80 con la camiseta bávara, en los que registró únicamente tres goles.

Al borde la ruina una década después de retirarse

Su espectacular carrera como futbolista profesional llegó a su fin en 1998, con el broche de oro de haber conseguido en su última temporada la Liga alemana con el club de sus amores, el Kaiserlautern. Siguió ligado a los terrenos de juego un tiempo como entrenador, aunque nunca llegó a cuajar como técnico y se sentó en un banquillo por última vez en 2006.

Casi una década después, en 2014, Brehme pasó por su peor momento personal: estuvo al borde de la ruina, con una deuda de 200.000 euros de un préstamo que había solicitado tras hipotecar su casa por 400.000 euros, lo que le obligó a poner en venta su residencia. Beckenbauer pidió ayuda para él, recordando que había llevado a la gloria a Alemania en una Copa del Mundo, mientras que el exfutbolista Oliver Strauble le ofreció trabajo limpiando inodoros. El exjugador alemán ha fallecido este martes a los 63 años a causa de un ataque al corazón.